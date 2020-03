VIDEO Tânăr filmat în timp ce se droghează pe o stradă din Cugir. Trage dintr-o pungă şi se mişcă haotic

Pe imaginile surprinse se poate observa un tânăr care trage dintr-o pungă şi se mişcă haotic.

”Nu ştiu, am două zile de când m-am întors la Cugir, dar sunt dezamăgit total din ce am găsit pe aici şi am văzut: gropi, mizerie, maidanezi, drogaţi”, a spus cetăţeanul. Mai mult de atât, acesta suţine că cei care trag din pungă se droghează cu prenadez chiar şi în parcurile pentru copii.

Cel mai probabil tânărul se droga cu "aurolac", care este denumirea comercială a unui lac auriu pentru vopsit elemente metalice, conţinând solvenţi cu efecte halucinogene. Un alt compus chimic folosit este prenandez-ul, care are, de asemenea, efecte halucinogene. În prima fază, inhalanţii produc o stare de dezinhibare şi somnolenţă asemănătoare consumului de alcool. Folosiţi în cantităţi mai mari, aproape toţi inhalanţii produc o stare de anestezie, de amorţire a senzaţiilor şi chiar de pierdere a conştienţei. Dintre efectele consumului de inhalanţi, cele mai frecvente sunt: greaţă, vomă, ameţeală, apatie, durere de cap, euforie.





Sursa video: alba24.ro





Folosirea unor doze ridicate poate duce la delirium. Utilizaţi pe termen lung, inhalanţii duc la pierderi în greutate, la lipsa capacităţii de concentrare a atenţiei, lipsa de coordonare, iritabilitate, depresie. După un timp îndelungat de folosire, inhalanţii creează dependenţă.