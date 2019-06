VIDEO Salvatorul-erou de la Ciugud. Cum a reuşit să elibereze de sub pământ un muncitor care lucra la canalizare

Muncitorul lucra într-un şanţ la introducerea canalizării în sat. La un moment dat malul de pământ s-a prăbuşit şi l-a acoperit până la umeri. Victima nu mai puta respira şi avea puţine şanse de a scăpa cu viaţă.

Un localnic din Ciugud, care şi-a dat seama că sunt probleme în şanţul săpat în faţa casei sale, nu a stat pe gânduri şi a sărit să-i salveze viaţa, fără să se gândească, vreo clipă, că şi-o risca pe a lui.

Salvatorul se numeşte Vasile Vlad, are 44 de ani şi este stabilit de 12 ani la Ciugud. Este căsătorit şi are un băieţel de 2 ani şi 7 luni. Vlad este antrenor sportiv şi conduce clubul de dans sportiv Dance to Sunrise, primul din Alba, înfiinţat în 2003.

Acesta a povestit cum a reuşit să îndepărteze o bună parte din pământul care se prăbuşise peste angajatul unei firme care executa lucrări de canalizare.

”Am ieşit afară şi am văzut că nu era ceva în regulă cu şanţul. Am intrat în garaj, am pus mâna pe lopeţi şi i-am zis soţiei să sune la 112. Omul era până la umăr prins în pământ. Am sărit în şanţ şi am dat la o parte, şi cu capul – nu ştiu cum am reuşit asta – o bucată de pământ cât jumătate din mine, de pe omul care nu mai putea să respire din cauza greutăţii malului. Am reuşit să-l descopăr până la picior”, a povestit Vasile Vlad, potrivit alba24.ro.

Din cauza efortului susţinut şi a momentelor încărcate de adrenalină, i s-a făcut rău şi a avut nevoie şi el de îngrijiri medicale. A ajuns la UPU Alba, dar nu a rămas internat. A contat şi faptul că are cunoştinţe de prim-ajutor. Spune că şi personalul medical SMURD, care a ajuns de urgenţă la locul incidentului, a recunoscut importanţa intervenţiei sale.

Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul amiezii, iar victima este un bărbat de 56 de ani. La faţa locului au acţionat echipajele ISU, după care a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la UPU Mureş cu multiple traumatisme.

