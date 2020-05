VIDEO Plan de colaborare pe 10 ani între Armată şi fabricile de armament. Orban: „Suntem hotărâţi să asigurăm comenzi din partea Armatei Române“

Premierul Ludovic Orban şi minştri Nicolae Ciucă, respectiv Virgil Popescu, au declarat că Guvernul est decis să susţină industria de apărare, fără a oferi, însă, lucruri concrete. Ministrul Apărării a vorbit despre un plan pe o perioadă de 10 ani, timp în care o parte din bugetul Armatei să fie direcţionat pentru comenzi la fabricile de armament şi muniţie din România.

La Cugir funcţionează două astfel de fabrici, Uzina Mecanică şi Fabrica de Arme, care ”aşteaptă” de mai mulţi ani contracte importante cu Armata Română. Fabrica de Arme a şi realizat o puşcă de asalt proprie care poate fi folosită atât de militari, cât şi de alte structuri de forţă ale statului român.

Principalele declaraţii făcute la finalul vizitei de la Cugir:

Premierul Ludovic Orban: ”Perioada în care Armata Română nu ţinea cont de nevoile industriei de apărare a trecut. Între Ministerul Apărării, Armată, Ministerul Economiei şi industria de armament există o legătură foarte puternică. Armata este hotărâtă să se implice în suţinerea industriei de apărare, atât prin achiziţii de de la fabricile din România, cât şi în zona de cercetare, de retehnologizare. Suntem hotărâţi să revigorăm industria de apărare şi să asigurăm comenzi din partea Armatei Române pentru capacităţile de producţie”.

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă: ”Pentru noi este un angajament ca bugetul Ministerului Apărării Naţionale să fie angajat în aşa fel încât împreună cu Ministerul Economiei, cu industria de apărare să putem să folosim aceşti bani obţinând maximum de eficenţă. Esteo oportunitate ca la Ministerul Apărării Naţionale sa identificam ca cercetarea din instituţiile militare cu atribuţii specifice în acest domeniu să se transpună cât se poate de concret într-o colaborare şi dezvoltare cu industria de profil. Am discutat cât se poate de aplicat cu conducerea celor două instituţii ale industriei de apărare. Avem o linie de plan pe următorii 10 ani. Există previziune astfel încât industria de apărare să poată să concretizeze elementele de care armata are nevoie şi de asemenea suntem într-o efervescenţă cu Ministerul Economiei şi Romarmul pentru a identifica toate celelalte linii de colaborare. Aşa cum ne-am angajat prin programul de guvernare prin ceea ce noi ne-am asumat la nivelul Ministerului Apărării, ca bugetul de 2 la sută să se regăsească cât mai mult posibil, pas cu pas, până la finalizarea acestui plan pe 10 ani să avem un procent cât mai mare investit în industria românească”.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu: ”Încă din noiembrie de când suntem la guvernare am decis ca industria de apărare românească să fie implicată în procesul de înzestrare a Armatei. Am venit la Cugir să vedem Fabrica de Arme şi Uzina Mecanică. O să mergem în continuare şi la alte fabrici. Am simţit de la mistrul Apărării că doreşte să ajute industria de apărare românească. Vrem cu adevărat să fie implicată cât mai mult în înzestrarea Armatei. O să vedeţi că se va mişca industria de apărare, îşi va schimba faţa şi va produce la nivel tehnologic ce are nevoie armata română”:

Miniştri Apărării şi Economiei au rămas în continuare la Cugir pentru ”discuţii mai aplicate”, în timp ce Orban, vicepremierul Raluca Turcan şi miniştri Lucian Bode şi Ion Ştefan au plecat pentru a vizita şantierul celor două loturi de pe autostrada Sebeş - Turda.