VIDEO Patronul companiei Transavia investeşte peste 3 milioane de euro într-un spital de recuperare pentru copii unic în sud-estul Europei

Proiectul este realizat în parteneriat cu ONG-ul Maria Beatrice din Alba Iulia şi este unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de sănătate din România.

Finalizarea construcţiei este estimată pentru 2021, finanţarea acestuia fiind asigurată integral de compania Transavia. Valoarea investiţiei este estimată la peste 3 milioane euro.

Centrul nou construit va avea ca activitate: evaluare, diagnoză şi intervenţie timpurie, recuperare medicală copii, terapie şi reabilitare post-traumatică şi post-operatorie, ortopedie şi neurologie pediatrică. În suprafaţă desfăşurată de 4.000 mp pe un teren de 6.000 mp, centrul asigură un sistem complet de recuperare, inclusiv 3 bazine de apă (acoperite) cu specific terapeutic pentru copii, terapia asistată de animale şi terapie prin joacă în natură, prin amenajarea unui parc specific dedicat.

La acest moment se lucrează la acoperişul Modulului 1 al construcţiei (2017-2020), urmează tâmplăria exterioară (ferestre şi uşi exterioare). În 2019 au început săpăturile pentru Modulul 2 al construcţiei (2019-2021). ”Transavia este implicată în comunitate prin proiecte de sănătate, educaţie, iar din respect pentru comunitate şi din grija faţă de oameni, susţinem în mod activ acţiuni de responsabilitate socială, sprijinind proiecte şi cauze sociale menite să le facă oamenilor viaţa mai bună. De-a lungul timpului, Transavia a susţinut performanţa şi etica în afaceri, educaţia, tinerii şi grupurile defavorizate, protecţia naturii şi mediului şi continuă să îşi aducă aportul pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităţii locale. Sănătatea, educaţia şi sportul sunt doar câteva dintre categoriile pe care Transavia le-a sprijinit constant prin programe strategice. În acest an, am făcut un pas înainte şi am decis să ne implicăm efectiv în construcţia acestui centru medical de excepţie, pentru copii, care va purta numele companiei şi va asigura accesul la servicii medicale de recuperare pentru copiii români“, spune Ioan Popa, preşedintele companiei. Noul spital se va numi Transavia Medical Center.

Preşedintele companiei, Ioan Popa, alături de fiica acestuia, Teodora

Spitalul este astfel conceput încât să îi poată găzdui şi pe părinţii copiilor care vor veni la tratament. Preşedintele Asociaţiei ”Maria Beatrice”, Sebastian Onac, a spus că noul spital va fi de nivel internaţional, urmând ca aici să fie trataţi şi copii din străinătate. Serviciile vor fi decontate şi prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate, dar va exista şi sistemul de coplată, precum şi cel de susţinere a tratamentului de către primăriile din localităţile unde domiciliază copiii.

Transavia este liderul pieţei de carne de pui din România, fiind un business de familie cu capital integral românesc. Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproape 600 de milioane de lei (126 milioane de euro) şi un profit net de 86,6 milioane de lei (18,3 milioane de euro). Compania mamă are 1.500 de angajaţi.

