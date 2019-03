VIDEO Încă o premieră naţională în cea mai performantă comună din România. Cum îşi pot plăti impozitele locuitorii din Ciugud

”Suntem prima primărie de comună şi a doua administraţie locală din ţară, după cea a Sectorului 4 din Bucureşti, care implemntează acest sistem. Vrem să ne menţinem o primărie cât mai prietenoasă cu cetăţeanul. În 2010 am fost, de asemenea, prima primărie care a implementat sistemul de plată electronică a impozitelor. O facem pentru că timpul contribuabilului este foarte important pentru noi. Informaţia se mişcă foarte repede şi mi se pare normal ca cetăţeanul, printr-un efort cât mai mic, să îşi poată plăti impozitele”, a spus primarul Gheorghe Damian. Acesta a spus că automatele sunt amplasate în magazinele săteşti, care sunt deschise de dimineaţa şi până seara şi unde, cetăţenii, pot primi ajutorul de specialitate de la gestionari care au fost instruiţi în acest sens.

”Dacă până acum trebuia ca o dată pe sătămână un funcţionar să se deplaseze în satul respectiv pentru încasarea banilor, acum toate aceste cheltuieli şi pierderi de timp se elimină. Omul poate să vină la magazin să îşi plătească impozitul când are bani, timp şi chef”, a completat primarul. Pentru utilizarea automatelor, fiecare contribuabil al comunei va primi un ”card al cetăţeanului”, care are un cod de bare. ”Omul nu face altceva decât pune cardul în faţa cititorului de cod de bare şi se loghează automat la poziţia lui de plătitor de taxe după care pune banii în automat, Se poate loga şi cu CNP-ul sau CUI-ul dacă este o firmă. Sistemul este făcut în parteneriat cu o firmă privată şi pe noi ne costă un procent de 1,7% din încasările care se fac. Pe cetăţean nu îl costă nimic. Am instalat un automat şi în sediul Primăriei pentru că nu ne dorim ca oamenii care vin să plătească la casierie, să folosească tot automatul”, a mai precizat Gheorghe Damian.

Comuna Ciugud are aproximativ 4.000 de plătitori de taxe şi impozite. Automatele pot fi folosite şi pentru plata facturilor de telefonie mobilă, internet, electricitate, etc. Un alt proiect demarat la nivelul administraţiei locale se referă la posibilitatea ca cetăţenii să aibă posibilitatea de a obţine on-line toate actele de care au nevoie, iar în activitatea curentă să nu mai fie folosită hârtia ci totul să se desfăşoare electronic. În acest sens va fi demarată campania denumită ”O primărie fără hârtii, o primărie aproape de cetăţeni” prin care se doreşte organizarea la nivel naţional a unei dezbateri serioase pentru informatizarea administraţiilor publice din România. O întâlnire la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai ministerelor cu rol în acest proiect ar urma să aibă loc în perioada următoare la Alba Iulia.

Comuna Ciugud din Alba a devenit în ultimii 10 ani un exemplu la nivel naţional, devenind un model de dezvoltare a zonelor rurale din România. Ciugudul deţine câteva recorduri greu de egalat fiind prima localitate din ţară cu drumuri agricole asfaltate, cu piste de biciclete în mediul rural, cu internet wireless în spaţiile publice şi iluminat public asigurat cu ajutorul eolienelor. De asemenea, în 2019, va implementa o nouă investiţie în premieră: un debarcader pe malul râului Mureş pentru plimbări cu barca cu vâsle. Recent, Camera de Conturi Alba a făcut public raportul privind controlul desfăşurat în 2018 la sediul Primăriei Ciugud cu privire la cheltuirea fondurilor publice. Inspectorii nu au constatat niciun fel de abateri de la legalitate şi regularitate, rezultatul fiind zero prejudicii şi zero abateri financiar-contabile în gestiunea primăriei. Este singurul raport care a înregistrat cifra ”zero” dintre toate cele 37 de controlae efectuate de Camera de Conturi în 2018.

