VIDEO Momentul în care viitura a lovit năprasnic un sat din Munţii Apuseni. Imaginile apocaliptice au fost surprinse cu o cameră de supraveghere

Zeci de maşini au fost distruse parţial sau total, mai multe poduri au fost distruse, drumurile rupte, iar oamenii care locuiesc în apropierea văiilor au trebuit să urce la etaj sau pe dealul din apropiere pentru a se salva. Viitura a venit cu o asemenea forţă încât a luat utilaje agricole, tractoare, a rupt reţele de gaz şi apă şi a intrat în curţile şi casele oamenilor.

Unii dintre localnici s-au trezit în curte cu maşini aduse din amonte, alţii au avut inspiraţia să îşi lege maşinile de alte obiecte pentru a nu fi luate de apă. Ale autovehicule au fost aduse într-o asemenea stare încât parcă au ieşit dintr-o presă hidraulică. O imagine apocaliptică era reprezenetată de trei autoturisme distruse total, pe care apa le-a aşezat una peste alta.

VIDEO cu momentul în care vine viitura

Mărturii ale localnicilor din Bucerdea Vinoasă şi Cricău:



”Cam o oră a durat până s-a tot înălţat. Am ieşit cu apa până la brâu, desculţ. Am apucat să leg maşina pentru că plutea şi o ducea apa. În casă am avut apa de peste un metru. Avem pagubă mare, nu ştiu ce o să ne facem. Dacă nu ne ajută cineva nu terminăm cu scosul molozului nici într-o săptămână”.

”A venit o ploaie mare, parcă era un fum. Dintr-o dată am auzit bum şi o şi fost apa în curte. A trecut trecut peste fântănă, peste tot ce am avut. De abia am ieşit de acolo. În casă mobila a fost distrusă, frigiderul şi maşina de spălat pluteau prin apă. Tot mi-a luat ce a fost în curte. Am sunat la fiica mea să spună la cineva să mă scoată, că eu aici mor”.

Maşină distrusă de viitură la Cricău

„Ne-am urcat în pod când a venit apa. Am stat acolo, eram neputincioşi. Ne-a dus porumbul, ne-a dus găinile”. „Eram la lucru. Am venit prin pădure pentru că aveam fata cea mică acasă. Am crezut că mor”. „A auzit fata din casă că au a pocnit ceva afară şi a ieşit să vadă ce e. Atunci a şi pornit apa şi a umplut curtea. Nici m-am putut face nimic. Omu meu e bolnav, la pat, şi mă gândem ce fac cu el că eu mă urc în pod dar el nu se poate mişca. A dat Dumnezeu şi n-a mers chiar până la el a pat”.

”Dintr-o dată am auzit o bubuitură. Nu ne aşteptam pentru că a plouat un pic, dupaia dintr-o dată a venit de sus de la munte. Când a venit a doua oară a luat maşina vecinului şi un Jeep. Am avut aici 12 paleţi de BCA, pe toţi i-a luat apa. În curte a intrat şi mi-a scos în drum lemnele tăiate”.

Pentru toţi cei afectaţi săptămânile şi lunile următoare vor fi dedicate exclusive refacerii locuinţelor şi dependinţelor afectate. Autorităţile vor avea nevoie de milioane de lei pentru a repara drumurile afectate şi a reconstrui podurile distruse. Oamenii au rămas fără energie electrică, apă potabilă şi gaz metan. De sâmbătă, echipe ale furnizorilor de servicii acţionau pentru remedierea stricăciunilor.

Principala preocupare a autorităţilor a fost deblocarea văii pentru ca în cazul unor noi ploi situaţia să nu se agraveze. În ajutorul pompierilor din Alba au venit colegi din Sibiu, Bihor, Hunedoara şi Cluj. Au intervenit şi 21 militari de la o unitate din Alba Iulia. De asemenea, Crucea Roşie Alba a distribuit oamenilor afectaţi apă potabilă. În total, ploile de la sfârşitul săptămânii trecute au inundat în Alba peste 400 de locuinţe.