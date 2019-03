VIDEO Ministrul Răzvan Cuc ameninţă cu rezilierea contractului constructorul lotului 2 al autostrăzii Sebeş - Turda: „Mai am răbdare trei săptămâni“

Ministrul Răzvan Cuc a spus că luni dimineaţă, 25 martie, va avea o discuţie cu reprezentantul firmei Aktor pentru a vedea dacă mai este interesat să lucreze pe acest lot al autostrăzii, în lungime de circa 24 de kilometri.

”Am avut o discuţie dură cu constructorul lotului 2 pentru că am văzut că lucrările nu avansează. Plăţile sunt la zi pentru acest antreprenor, şi am înţeles că sunt şi probleme cu plata subcontractorilor români. Nu voi accepta ca aceştia să nu plătească firmele româneşti. L-am convocat la sediul Ministerului Transporturilor, luni la ora 10.00, pe reprezentantul firmei mamă, din Grecia, să vedem dacă mai vrea să lucreze pe acest lot. Voi avea o discuţie deschisă, tranşantă şi vreau să îşi asume că finalizează la sfârşitul anului. Dacă nu, nu mai stau să aştept promisiunile. Nu mă interesează reprezentatul local. Dacă tu ţi-ai luat toţi banii, cheamă subcontractorii, plăteşte-i şi bagă-i la lucru. Să se mobilizeze conform anexelor contractelor. Vom vedea care sunt problemele, am înţeles că au ceva probleme financiare, dar banii din România i-au luat, aşadar să îşi plătească şi subcontractorii. Este indamisil şi nu voi tolera ca antreprenorul, dacă a fost plătit la timp, să nu plătească firmele româneşti”, a spus Răzvan Cuc într-o conferinţă de presă susţinută la Alba Iulia.

Ministrul a completat că va mai avea răbdare până la sfârşitul lunii aprilie în ceea ce priveşte mobilizarea constructorului pe acest lot, după care va pune în discuţie rezilierea contractului. Ulterior a completat că se aşteaptă să vadă mobilizare în următoarele trei săptămâni. Procentul de realizare a lucrărilor pe acest lot, care se întinde între Alba Iulia Nord şi Aiud, este de doar 49%, conform CNAIR.

Declaraţiile ministrului despre situaţia de pe lotul 2:

Ministrul a avut, în schimb, o abordare pozitivă în ceea ce priveşte lucrările pe lotul 1, care se întinde pe o distanţă de 17 kilometri între Lancrăm şi nodul rutier Alba Iulia Nord. ”Lotul I a avansat, am văzut că lucrează intens şi se vede progresul de la ultima vizită. Mobilizarea şi aici trebuie să crească şi le-am solicitat să lucreze şi la terasamente. Sper că a înţeles foarte bine mesajul meu, să se mobilizeze şi atunci când nu anunţ vizita pe şantier şi voi face vizite pe nepusă în masă”, a spus Răzvan Cuc. Pe lotul 1 lucrează Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Construcţii SRL, iar stadiul de execuţie este de peste 61%.









Declaraţiile despre situaţia de pe lotul 1:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: