VIDEO A început procesul recidivistului care a tâlhărit o tânără în scara unui bloc din Alba Iulia. Ce daune solicită victima agresiunii care a şocat România

”Recunosc în totalitate fapta reţinută în sarcina mea, o regret şi îmi pare nespus de rău. Sunt de acord să fiu judecat în baza actelor din faza de urmărire penală”, a declarat inculpatul Drăgoi Nicolae în faţa instanţei de judecată. Procedura simplificată este prevăzută de Codul de procedură penală şi înseamnă că inculpatul va beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei care va fi hotărâtă de judecător.

Infracţiunea de tâlhărie calificată de care este acuzat bărbatul se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani. Reducerea cu o treime, înseamnă că recidivistul Drăgoi Nicolae ar putea primi maximum 8 ani după gratii. Persoana vătămată, tânăra Sava Denisa Raluca, în vârstă de 20 de ani, s-a constituit parte civilă şi solicită de la agresor daune morale în valoare de 70.000 de lei. Aceasta va fi audiată ca martor la următorul termen al procesului.

Drăgoi Nicolae a mai precizat în instanţă că ora la care a avut loc infracţiunea, trecută în rechizitoriu, este grşită şi a solicitat modificarea acesteia, din 18.30, în 16.45. Ora avansată de către acesta ar însemna că infracţiunea nu s-a mai fi produs noaptea şi astfel, s-ar schimba şi încadrarea juridică în infracţiunea de tâlhărie simplă pedepsită cu maximum 7 ani de închisoare. Până la urmă, judecătorul nu a pus în discuţie această solicitare, având în vedere că inculpatul a recunoscut fapta aşa cum este reţinute în rechizitoriu.

Bărbatul a fost prins după 2 zile, în 19 noiembrie, după ce în mediul online a apărut un video şocant, care surprinde momentul agresiunii. Reţinerea lui Drăgoi Nicolae s-a produs după circa 3 ore de la apriţia filmului video. Ulterior acesta a fost arestat preventiv. Denisa Sava a ajuns după câteva ore de la comiterea agresiunii la spital, fără să îşi mai amintească ce s-a întâmplat în ziua respectivă. A fost internată timp de câteva zile.

Drăgoi Nicolae a fost condamnat în mai multe dosare penale pentru comiterea de infracţiuni grave. Astfel, în cursul anului 2015, inculpatul a fost condamnat de instanţele române pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care furt calificat şi tentativă de viol în stare de recidivă, la pedeapsa rezultantă de 4 ani 1 lună închisoare. Totodată, în anul 2013, prin hotărâre recunoscută ulterior de autorităţile române, inculpatul a fost condamnat de organele judiciare din Grecia la pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie şi vătămare corporală, aplicându-i interdicţia de a se afla în Grecia pentru totdeauna. Bărbatul a comis infracţiunea de tâlhărie calificată în stare de recidivă postexecutorie, la scurt timp după eliberarea la termen din data de 15 septembrie 2018 din executarea pedepsei de rezultante de 7 ani şi 2 luni închisoare.

După ce a părăsit spitalul, Denisa a declarat că nu îşi aminteşte nimic din ce s-a întâmplat în momentul în care a fost agresată. ”Sunt imagini şocante, dar nu imi amintesc. Din ziua de sâmbătă îmi amintesc doar ce am făcut dimineaţă, am câteva imagini în minte foarte şterse. Nici nu aş vrea să îmi amintesc ce s-a întâmplat atunci”, a povestit Denisa Sava. Tânăra în vârstă de 20 de ani a relatat câteva secvenţe anterioare şi ulterioare momentul în care a fost lovită de recidivistul Drăgoi Nicolae, care i-a sustras un telefon mobil şi portmoneul. ”Era undeva la ora 18.25. Mergeam la nişte prietene în acel bloc. Am lăsat pe cineva la mall şi am avut două convorbiri telefonice cu bunica şi o prietenă. Îmi amintesc că îmi căutam loc de parcare. Îmi amintesc foarte, foarte şters cum eram în faţă la bloc. Am intrat cu mai multe persoane. Ştiu că respectivele persoane au sunat ele la interfon şi de aceea nu am sunat eu la prietena mea. Ştiu că aveau bagaje şi de aceea nu am intrat cu ele în lift”, a spus atunci Denisa. Tânăra studentă a completat că nu a rămas foarte mult în stare de inconştienţă, după ce a fost atacată.

”M-am ridicat imediat şi am urcat în lift, până la etajul 4, am coborât, am ieşit din bloc şi am intrat iarăşi. M-am şi întâlnit cu un bărbat, care, din câte am înţeles, m-a întrebat cum sunt, mi-a dat cheile de jos, a văzut că sunt plânsă dar nu ştia ce e cu mine, s-a gândit că m-am certat cu cineva. Pe urmă am mers la maşină, pe care nici acum nu ştiu unde am avut-o parcată. M-am urcat în maşină şi am mers acasă la mine, dintr-un capăt în celălalt al oraşului. Se vede pe camera de la blocul meu cum am intrat, mă ţineam de cap şi mă clătinam şi în lift”, a completat tânăra. Ulterior a luat legătura cu nişte rude, care i-au anunţat pe părinţi. În acea noapte, tânăra a ajuns la spital.