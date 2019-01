VIDEO Filmul crimei de la Mediaş. Agresorii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile

Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a informat IPJ Sibiu cu privire la faptul că instanţa a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei suspecţi astfel: Rusu Marius, 30 de ani, din jud Alba, cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, Otvoş Ioan Ovidiu, 38 de ani, din judeţul Sibiu, cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de omor şi Anghel Paul, 34 de ani, din jud. Alba, cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Cercetarile continuă la nivelul IPJ Sibiu, Serviciul de Investigaţii Criminale, sub stricta supraveghere a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Marius Rusu a fost eliberat din închisoare, în baza recursului compensatoriu, în 25 mai 2018, cu un rest de executat de 777 de zile. Pe baza legii nr. 179/2017 acesta a primit 408 zile de libertate. Anghel Paul a fost, şi el, eliberat condiţionat în 13 iunie 2017, cu un rest de 423 de zile, dar nu a beneficiat de recurs compesatoriu, legea intrând în vigoare ulterior eliberării lui.

Crima s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică (12/13 ianuarie), în jurul orei 1.00, în apropierea unui club de noapte din Mediaş. Victima este Marius Andrei Faghiura, din Mediaş, care a murit la spitalul din oraş, după ce a fost bătut şi lovit cu cuţitul de 11 ori. Potrivit procurorilor, cei trei inculpaţi, alături de alte persoane, s-au deplasat, în noaptea respectivă, în jurul orei 00,40, la clubul “Serabeva” din Mediaş. În jurul orei 1.05, un grup format din 10 persoane, inclusiv victima – Marius Andrei Faghiura (25 de ani, din Mediaş) a intrat în acelaşi club şi s-a îndreptat spre masa la care se aflau cei trei.

“Imediat între cele două grupuri are loc o altercaţie în cadrul căreia este lovit martorul C.I. precum şi Rusu Marius. Văzând că Rusu Marius se îndreaptă către ei cu un cuţit, membrii grupului din care făcea parte şi victima părăsesc clubul şi o iau la fugă către poarta imobilului aflată la aproximativ 20-30 m depărtare de club, aceştia fiind urmaţi imediat de către Rusu Marius., Otvoş Ioan Ovidiu, Anghel Paulprecum şi celelalte persoane.

În continuare, victima Faghiura Marius Andrei alunecă pe zăpadă şi cade la pământ, fiind astfel ajunsă din urmă de către Rusu Marius şi Otvoş Ioan Ovidiu, ambii având în mâna dreaptă câte un cuţit. Otvoş Ioan Ovidiuse poziţionează în dreptul capului victimei şi îl loveşte cu piciorul în zona capului de 8 ori. Concomitent cu loviturile aplicate de Otvoş Ioan Ovidiu în zona capului, Rusu Marius loveşte victima aflată la pământ de 11 ori cu cuţitul în zona membrelor inferioare, acesta fiind împiedicat să mai lovească în continuare cu cuţitul de către Otvoş Ioan Ovidiu care îl împinge de deasupra victimei, moment în care se dezechilibrează şi cade în zăpadă în apropierea victimei. Imediat după ce Rusu Marius şi Otvoş Ioan Ovidiu încetează să mai lovească victima, apare venind în fugă şi Anghel Paul care se îndreaptă direct către victima aflată la pământ si pe care o loveşte cu pumnii şi cu picioarele tot în zona capului.”, se arată într-un comunicat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Potrivit sursei citate, “moartea victimei Faghiura Marius Andrei a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei externe, consecutivă unor plăgi tăiate-înţepate la nivelul membrelor inferioare cu secţiune de pachet vascular femural drept (arteră şi venă femurală), leziunile traumatice tanatogeneratoare putând fi produse prin lovire repetată cu un corp tăietor-înţepător, majoritatea aplicate dinapoia înaintea victimei. La autopsie s-au mai constatat leziuni traumatice cranio-faciale şi la nivelul cotului stâng care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi cădere pe un plan dur neregulat, dar care nu au intervenit în determinismul decesului”.

Minuta deciziei de la Tribunalul Sibiu: În temeiul art. 226 Cpp, art. 223 alin. 2 Cpp raportat la art. 202 alin. 1 şi alin. 3 Cpp, dispune arestarea preventivă a inculpatului RUSU MARIUS, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 189 alin. 1 lit. f Cp cu aplicarea art. 41 alin 1 Cp, în prezent reţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, pe o durată de 30 zile, începând cu data de astăzi, 14.01.2019, până la data de 12.02.2019, ora 24,00 inclusiv. 2. În temeiul art. 226 Cpp, art. 223 alin. 2 Cpp raportat la art. 202 alin. 1 şi alin. 3 Cpp, dispune arestarea preventivă a inculpatului OTVOS OVIDIU IOAN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 Cp, în prezent reţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, pe o durată de 30 zile, începând cu data de astăzi, 14.01.2019, până la data de 12.02.2019, ora 24,00 inclusiv. 3. În temeiul art. 226 Cpp, art. 223 alin. 2 Cpp raportat la art. 202 alin. 1 şi alin. 3 Cpp, dispune arestarea preventivă a inculpatului ANGHEL PAUL, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cp, în prezent reţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, pe o durată de 30 zile, începând cu data de astăzi, 14.01.2019, până la data de 12.02.2019, ora 24,00 inclusiv. În temeiul art. 275 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpatul Rusu Marius se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare.