VIDEO Discuţii necenzurate între aleşii din Abrud. Consilier local nemulţumit de creşterea cotizaţiei la partid: ”Bag p…a în ea, că ne-o mărit a dracului”

Ambele filmări, care după publicarea în presă au fost scoase de pe site-ul primăriei, cuprind şi momentul în care consilierii locali ai oraşului Abrud se adună pentru şedinţă şi încep să vorbească liber între ei.

Discuţiile sunt despre mici afaceri, dar şi despre evoluţiile din partide şi se poartă într-un limbaj necenzurat cu cuvinte care nu pot fi redate.

Unul dintre consilieri era foarte supărat pentru faptul că partidul a mărit foarte mult cotizaţia pe care trebuie să o plătească. ”Io nu mă iau după vorbe, m-au chemat de la şedinţă numa o dată pe lună. Bag p…a în ea, că ne-o mărit a dracului, asta… ăăăă, cotizaţia (min 17.20). Io am zis că no pă mine… vă dau 300 de lei la cotizaţie şi dacă mai f...t două drumuri de Alba, cum vreau ei, stai că vreau să facă săptămână de săptămână, no zic, până-i p..a”, spune consilierul supărat înaintea şedinţei din 21 februarie 2019.

Discuţiile se duc şi în zona politică şi se discută despre rezultate şi partide. ”Voi cu cine mergeţi. Cu pemepeu?”, afirmă un consilier. ”Ce Pemepeu p..lii? Cu Pemepeu nu!” îi răspunde un alt ales local. La un moment dat, unul dintre consilieri începe să cânte: ”Dar noi ne potrivim. Fiindcă de iubim...” (min 23.45). ”Mai lasa-ne în p..lă că doar nu îi crâşmă aici, să vină la crâşmă”, mai afirmă un consilier despre un coleg nemulţumit, care întreabă dacă va funcţiona filmarea în şedinţa Consiliului local ca să poată bea ceva. Unul dintre aleşii locali sărbătorea un eveniment important, probabil ziua lui, şi adusese ”de băut”. Un altul îi răspunde că filmarea merge deja şi, atunci, celălalt afirmă: ”No atunci să ne vedem de treabă. Să nu citim ce nu trâbă”.





Discuţiile picante dintre consilieri încep de la minutul 17.00:



Oamenii mai discută şi despre ”combinaţii” şi despre cum un anume Medrea a fost ”pus înapoi” pe baza acestora. ”O renunţat Lazăr la ăla (la post – n.red.) lu Medrea şi le-o dat inginerul şef de la OCPI. Nouă… adică la partid, la Alba. O dat-o pe aia jos, l-o dat pe Medrea jos, l-o pus… Nici nu mi-o spus. După aia vine şi zice vezi că dacă ai ceva probleme… Ce să fac io cu Medrea?”, afirmă un alt consilier, în aşteptarea începerii şedinţei.

