VIDEO Culpă comună în urma unui accident soldat cu decesul unui biciclist. Şoferiţă condamnată cu suspendare

Accidentul rutier a avut loc în 21 septembrie 2017 în sensul giratoriu de pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, în zona cartierului Ampoi 1. Şoferiţa a frânat maşina, dar nu a reuşit să evite impactul cu biciclistul în vârstă de 65 de ani care a intrat în sensul giratoriu. Victima a decedat în urma leziunilor grave suferite.

Raportul de expertiză tehnică judiciară pentru stabilirea mecanismului şi dinamicii producerii accidentului a concluzionat că accidentul s-a produs pe banda stângă de lângă scuar a sensului giratoriu, atât autoturismul, cât şi bicicleta pătrunzând simultan în sensul giratoriu, autoturismul deplasându-se cu o viteză de 31,91km/h, iar bicicleta deplasându-se cu o viteză de 9,9 km/h. Expertul concluzionează că starea de pericol s-a creat prin pătrunderea simultană a ambelor vehicule în sensul giratoriu, conducătorii acestora văzându-se reciproc, astfel încât trebuiau să ia măsuri de evitare a coliziunii, în situaţia frânării putându-se evita coliziunea acestora.

”În raport s-a apreciat că, deşi conducătoarea auto a iniţiat manevra de frânare, aceasta nu s-a făcut cu intensitate maximă, iar conducătorul bicicletei nu a frânat, continuându-şi deplasarea până la impact. Ambii conducători nu au respectat prevederile art. 54 din OUG 195/2002 care arată că «conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de trecere pe o altă bandă de circulaţie, este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic»”, se precizează în motivarea hotărârii Judecătoriei Alba Iulia.

Potrivit expertului, accidentul putea fi evitat dacă în momentul în care cele două vehicule au pătruns în intersecţia cu sens giratoriu, s-ar fi văzut reciproc, se asigurau la schimbarea direcţiei de deplasare şi luau măsuri pentru evitarea unei posibile coliziuni.

”Instanţa reţine că fapta inculpatei a avut ca urmare decesul unei persoane, infracţiunea de ucidere din culpă fiind săvârşită prin încălcarea unora dintre cele mai importante norme privind circulaţia pe drumurile publice – semnalizarea schimbării direcţiei de mers. A încălcat în mod grav această obligaţie dar în egală măsură victima a încălcat aceleaşi obligaţii, fiind vorba de o culpă comună. În acelaşi timp însă, instanţa consideră că circumstanţele personale ale inculpatei impun o reducere a pedepsei aplicate, fără încarcerarea acesteia. Astfel, instanţa reţine că inculpata nu are antecedente penale, că este cunoscută ca o persoană cu calităţi şi este mama a doi copii minori. În aceste condiţii, instanţa apreciază că se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea de 1 an şi 9 luni şi suspendarea sub supraveghere a executării acesteia”, se mai susţine în document. Pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pe o durată de 2 ani şi 6 luni.