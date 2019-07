VIDEO Băiat agresat şi umilit de alţi copii la Cugir. Mama victimei de depus plângere la poliţie şi a publicat imagini pe internet

În imaginile suprinse de unul dintre copiii prezenţi la agresiune se poate observa cum o fată îl loveşte pe minor cu picioarele, în timp ce acesta este căzut la pământ. Filmarea a fost realizată de unul dintre tinerii prezenţi la faţa locului.

Mama copilului bătut a făcut o plângere la poliţie şi a mers la serviciul de medicină legală pentru obţinerea unui certificat medical pentru fiul său.

”Sunt ore bune de când am primit acest video şi încă nu am avut şi probabil nu voi avea vreodată puterea sa îl privesc… Este vorba despre fiul meu R., care aseară a fost agresat, umilit şi lovit cu sălbăticie de către aceşti… Off, oare cum aş putea sa ii numesc? Am reflectat îndelung şi dupa ce am acţionat dpdv legal am decis să îl postez… S-a întâmplat în Cugir, aseară în jurul orei 21….”, a scris pe Facebook, mama copilului bătut.





Reprezentanţii IPJ Alba au transmis că Poliţia Cugir a deschis un dosar penal: ”Referitor la imaginile apărute pe reţele socializare cu copii minori: În cauza s-a înregistrat dosar penal cu privire la săvârşirea infractiunii de loviri sau alte violenţe. Persoanele implicate au fost identificate, sunt minori cu vârste cuprinse între 11-16 ani, iar în dimineaţa zilei de 10 iulie au fost invitaţi la sediul Politiei Cugir, împreună cu părinţii pentru audieri”.

