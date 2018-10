VIDEO Armonie între vicepremierul Paul Stănescu şi lideri PNL la o întâlnire cu primarii din Alba

”Am avut o întâlnire de lucru cu toţi colegii primari, împreună cu colegii parlamentari, cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, cu domnul prefect pe marginea activităţilor care sunt derulate în cadrul ministerului pe care eu îl coordonez, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Am discutat de PNDL 1, PNDL 2, lucrările pe CNI, pe ANL, aproape punctual am discutat cu fiecare primar în parte ce probleme are şi bineînţeles vom găsi şi coluţii pentru problemele pe care le au dumnealor. A fost o întâlnire de lucru reuşită, zic eu, şi cred că aşa zicem toţi, şi în continuare spre că ce nu putem rezolva aici să putem rezolva cu domnii parlamentari, cu domnii deputaţi, cu domnul preşedinte cu domnul prefect”, a spus vicepremierul Paul Stănescu.

”Astăzi s-au întâlnit cei care au dezvoltat România, administraţia locală şi reprezentantul cel mai important al nostru, şeful ministerului care ne gestionează problemele. S-au ridicat probleme punctuale şi generale cu care administraţia locală din România se confruntă. Sunt convins că temele, proiectele la care ne-am gândit în timp o să-şi găsească aplicare. Într-adevăr mă bucur să văd, la nivel de Parlament şi de Guvern că există o colaborare foarte bună între comisia de administraţie şi Ministerul Dezvoltării. Ştiam lucrul acesta mai de mult. Oamenii care lucrează în administraţie ştiu că politica uneori, prea multă, dăunează în administraţie”, a precizat, la rândul său, Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean.

”Mă bucur că am văzut un număr aşa de mare de primari la întâlnirea cu domnul vicepremier, s-a discutat doar administraţie, o chestiune bună pentru oameni”, a precizat prefectul Dănuţ Hălălai. ”Am constatat astăzi că domnul Stănescu are foarte mulţi prieteni în judeţul Alba ţi toţi primarii au găsit o uşă deschisă la Ministerul Dezvoltării în rezolvarea problemelor pe care le au ei în comunităţile locale. Domnul Stănescu este un prieten al judeţului Alba şi nu putem fi decât deschişi şi oprimişti în ceea ce priveşte dezvoltarea judeţului nostru”, a adăugat şi deputatul Ioan Dîrzu. În urma alegerilor din 2016, PNL are 58 d epriamri în Alba, PSD are 12 (primarul comunei Ciugud a fost exclus din partid), iar ALDE are 2 primari.