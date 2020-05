VIDEO Unde se află cea mai mare rocă din lume. Monolitul are trei kilometri lungime şi este un simbol spiritual pentru localnici

Uluṟu sau Ayers Rock, cunoscut ca şi Muntele de granit roşu Uluru este un masiv stâncos izolat în deşertul din Australia centrală, situat pe teritoriul Parcului Uluṟu–Kata-Tjuṯa la 340 km distanţă de Alice Springs, cel mai mar eoraş din centrul continentului. Stânca este în prezent una dintre imaginile ”iconice” cu care este asociată Australia.

Masivul stâncos este un monolit cu o vechime de 800 milioane de ani, format din gresie care apare ca o formaţiune bizară într-o regiune de şes fără alte denivelări de teren. Denumirea de Uluṟu care este considerat un munte sfânt, provine din limba aborigenilor Anangu neavând un înţeles deosebit.

Monolitul are o lungime de aproximativ 3 km şi o lăţime de 2 km, cu un perimetru de 10 km. Stânca are o înălţime de 350 m, fiind înconjurat de dunele de nisip ale deşertului australian. Masivul de gresie are o vârstă de 800 milioane de ani, fiind situat la o distanţă aeriană de ca. 340 km de localitatea Alice Springs. Masivul este, înspecial pentru australieni, un veritabil loc de pelerinaj. Pentru australieni, a privi un apus de soare la Uluru a devenit un fel de obligaţie spirituală.