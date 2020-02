VIDEO Viceprimarul liberal din Alba Iulia, racolat de USR: ”La PNL, acelaşi grup foarte mic hotărăşte destinele, funcţiile şi candidaturile”

Pleşa a criticat dur conducerea PNL Alba, partid despre care a spus că este condus de ”acelaşi grup mic” de persoane care decide tot ce se întâmplă acolo. Gabriel Pleşa a demisionat vineri din funcţiile de viceprimar şi consilier local, da şi din calitatea de membru PNL, partid în care a activat 22 de ani.

”Astăzi avem un anunţ foarte important de făcut, un anunţ care sperăm noi să demareze un întreg proces şi o revoluţie în Alba Iulia. Un anunţ care sperăm noi să ducă încet, dar sigur, spre câştigarea alegerilor de către noua generaţie din politica românească, împreună cu domnul Gabriel Pleşa. Avem onoarea astăzi să putem anunţa viitorul candidat la Primăria Alba Iulia şi din vară, cel mai probabil, viitorul primar al Albei Iulia. Pentru asta vom lupta şi asta vom dori să facem”, a anunţat, în debutul conferinţei de presă, preşedintele USR Alba Beniamin Teodosiu.

”Este o zi importantă astăzi. Mulţi serbează Valentine’s Day şi mă bucur pentru ei. Eu nu am venit aici să sărbătorim un divorţ, ci am venit să vă declar de la început că rămân un îndrăgostit de Alba Iulia. E important acest pas pentru că dă posibilitatea unei competiţii directe. Luna viitoare aş fi avut cinci ani de când sunt viceprimar al municipiului, am experienţa administrativă necesară, am am peste 20 de ani de experienţă ca manager în privat şi cred că se poate face performanţă la Alba Iulia conducând primăria exact ca în privat, adică să încerci să obţii eficienţă maximă cu cheltuieli minime. Sigur de toate lucrurile acestea vom discuta şi avem timp săptămânile viitoare, pentru că vreau să vă spun că împreună cu noii mei colegi de la USR avem un plan important, economic, social şi investiţional pentru Alba Iulia.





Ne-am armonizat foarte bine în ceea ce ne dorim în felul în care vrem să transformăm acest oraş şi tocmai de aceea, la finalul acestei conferinţe de presă, voi semna şi manifestul USR-ului pentru Alba Iulia. Există multe lucruri de făcut în oraş, nu vreau să zic că nu s-au făcut şi nu sunt şi lucruri bune, dar din păcate în ultimii ani administraţia din Alba Iulia a rămas în urma altor oraşe similare. Am ajuns să invidiem, din păcate şi oraşe mai mici ca noi din judeţ, Blajul care, uite, astăzi inaugurează un bazin acoperit, sau Sebeşul şi să nu avem realizări care ar fi trebuit să fie făcute de cel puţin şapte, opt sau zece ani. Mai ales că ştim foarte bine puterea simbolică a acestui oraş pentru România. Tocmai de aceea cred că lucrurile pot merge înspre bine, cred că poate creşte calitatea vieţii atâta timp cât agendă colectivă este înaintea agendei personale sau agendei de grup”, a declarat Gabriel Pleşa.

Referitor la înscrierea în USR, Pleşa spune că este un pas foarte important, deoarece în ultimii 20 de ani a fost înscris într-un singur partid politic, dar este ”cu sufletul împăcat” deoarece noul său partid are aceeaşi ideologie – de centru dreapta. De asemenea, despre campania electorală pentru Primăria Alba Iulia, el a declarat că va fi una pozitivă, deşi se aşteaptă la atacuri din partea unora dintre foştii colegi de la PNL.

”Nu voi face şi nu vom face o campanie negativă, deşi sunt convins că voi fi atacat de unii, puţini la număr de altfel, dintre vechii mei colegi de la PNL. Voi face o campanie pozitivă pe proiecte şi soluţii. (…) Rămân acelaşi om demn (aşa cum am fost caracterizat de alţii), cred că sunt un om corect nu am înşelat pe nimeni, nu am cerut nimănui nimic, nu am scos pe nimeni afară şi nu mi-am bătut joc de nimeni. Şi lucrurile acestea cred că sunt importante pentru un viitor lider al oraşului. Dacă ne vom baza pe acest sistem valoric, desuet poate pentru unii, mai ales în politica românească, cred că lucrurile vor merge bine. Vreau să vă mai spun un lucru: astăzi fac un pas important. Am fost într-un singur partid politic de aproape 22 de ani. Sunt cu sufletul împăcat pentru că trecând la USR nu renunţ la ideologia de centru dreapta pentru care am intrat cu ani în urmă în Partidul Naţional Liberal. Mă bucur foarte mult de poziţionarea doctrinară a USR-ului şi sunt convins că vom putea merge împreună pentru Alba Iulia mai frumoasă, mai apreciată de cei care o vizitează şi pentru a ridica confortul şi calitatea vieţii albaiulienilor”, a completat viceprimarul demisionar.









Fostul liberal a vorbit şi despre situaţia din fostul partid, care l-a determinat să facă pasul de astăzi: ”Din nefericire lucrurile în PNL s-au tergiversat, la fel, acelaşi grup mic, foarte mic, hotărăşte destinele, hotăreşte funcţiile, hotărăşte candidaturile. Nu există, din nefericire, dezbatere, nu există respectarea statutului, or aceste lucruri eu nu le mai puteam gira. Nu candidez împotriva nimănui şi nu este un orgoliu personal, chiar nu am nevoie în CV de o asemenea funcţie, dar cred că trebuie să fac acest pas pentru că datorită probabil experienţei acumulate, datorită probabil notorietăţii şi cred eu voinţei majorităţii albaiulienilor, trebuie să fac acest lucru. Şi credeţi-mă, nu voi pune capul pe pernă până nu vom câştiga oraşul pentru albaiulieni. E tot ceea ce îmi doresc”, a încheiat Gabriel Pleşa.

Fostul viceprimar a anunţat că de astăzi este membru USR ”cu acte în regulă” şi că au venit alături de el în USR consilier local PNL, proaspăt demisionar şi el, Emil Antoniu Popescu şi Adrian Simion. Potrivit preşedintelui USR Alba, Beniamin Todosiu, cei trei foşti liberali – Gabriel Pleşa, Emil Antoniu Popescu şi Adrian Simion – s-au înscris în USR printr-o derogare de la regulamentul partidului, care nu permite primirea de membri care au făcut parte din alte formaţiuni politice. USR are la Alba Iulia un număr de 85 de membrii. Pleşa a mai spus că USR vizează, pe lângă funcţia de primar, şi obţinerea majorităţii în Consiliul Local Alba Iulia. În prezent, majoritatea aparţine PNL.