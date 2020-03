Un sociolog explică potenţialul de români infectaţi de cei care s-au întors din Italia. De ce crede că măsurile luate sunt bune

Potrivit acestuia, măsurile luate până acum de autorităţi pentru limitarea efectelor sunt bune, însă este necesară o mai bună direcţionare a resurselor pentru implementarea lor.

Postarea sociologului Lucian Marina:





„Pentru că tot e nevoie de voluntariat în criza aceasta cu coronavirus, haideţi să facem câteva calcule şi raţionamente ca să vedem dacă măsurile luate până acum de autorităţi sunt de încredere şi să nu ne mai luăm după tot felul de mesaje alarmiste sau interesate. Oho, sunt foarte mulţi interesaţi în propagarea panicii şi a ideilor trăznite!

1) Se tot vorbeşte de numărul mare de intrări în ţară, de invazie de cetăţeni români etc. Unii experţi foarte apreciaţi de publicul larg vehiculează cifra de 1 milion de intrări la graniţe în ultima lună (aici am putea calcula că e vorba de o mână de puncte de intrare şi nu prea ar fi fost posibil să intre în actualele condiţii mai mult de 500.000 de mii, dar mă rog). Se spune că potenţial aceşti români înseamnă un mare risc.

Haideţi să vedem cam care este acest risc. Ţara cu cel mai mare risc raportat la populaţie este acum Italia. Să luăm cifrele: Italia are 60,48 milioane locuitori (2018, Eurostat), iar azi 20 martie 2020 avem 41.035 de cazuri de Covid-19 în Italia. Să presupunem că în realitate cazurile de persoane infectate sunt de 2,5 ori mai multe (acest coeficient este unul destul de utilizat). Asta ar însemna 102.587 cazuri infectaţi în Italia. Las la o parte faptul că situaţia din urmă cu 2-3 săptămâni, când au intrat cei mai mulţi români din Italia în ţară era alta iar coeficientii de infectare ar fi astfel mult mai mici. Dar să luăm riscul de acum şi să îl aplicăm şi pentru trecut. Raportat la populaţia Italiei înseamnă 1 infectat potenţial la 590 de persoane.

Să presupunem acum că într-adevăr au intrat în ţară un milion de oameni şi că aceştia toţi au riscul maxim calculat pentru Italia (ceea ce este evident un scenariu pesimist). Rezultă 1.694 de cetăţeni români purtători de virus din rândul celor care au intrat în ţară. Români carantinaţi şi izolaţi până ieri 19 martie erau: 3.822 carantinaţi şi 33.709 izolaţi. În total 37.531. Cum rata de confirmare la teste până acum era de 5% (posibil să fie în creştere, pe măsură ce trierea se realizează şi mai bine pe viitor) rezultă 1.876 de cazuri din rândul acestora. Am calculat astfel că riscul maxim la 1 milion de intrări este de 1.694, iar prin politicile de până acum potenţialul de infectaţi dintre românii intraţi ar fi de 1.876. Good point! Înseamnă dragilor că măsurile luate până acum au fost corecte, haideţi deci să le acordăm credit în continuare!

2) În loc de un vaccin miraculos ar fi poate cazul ca eforturile să fie concentrate spre un medicament miraculos! De ce? Vaccinul se aplică mai greu, trebuie aplicat la toţi, poate fi mai costisitoare aplicarea, ia gândiţi-vă putin la efortul logistic, cine l-ar aplica, unde, în cât timp, care ar fi riscul la personalul care l-ar aplica etc. Şi în plus imunitatea ar fi doar pentru 3-4 ani, până când ar apărea un alt virus! Eventual ar fi bine de proiectat o politică diferenţiată: vaccin la cei vulnerabili (care până atunci ar trebui să fie mai bine identificaţi, protejaţi, izolaţi de risc etc.), medicamentaţie miraculoasă pentru ceilalţi.

3) Există riscul ca măsurile de ordine publică actuale, mesajele medicilor şi ale autorităţilor, să atingă doar populaţia educată, informată, activă, iar o bună parte din populaţia vulnerabilă (care nici nu este prea bine identificată, dar ar putea fi prin susţinerea medicilor de famlie!) să fie expusă foarte mult prin ieşirile în spaţiile publice, activităţile de relaxare (o plimbare prin oraş nu ne strică!) şi întâlniri cu membrii mai tineri ai familiei (cum mamă să nu te ajut eu cu cel mic!). Deci avem măsuri, dar nu şi resurse bine direcţionate pentru implementarea lor. Acesta ar fi un punct slab al actualelor măsuri publice din România.

Dar în nici un caz măsuri nediferenţiate, pentru că riscurile nu ar fi diminuate semnificativ, deci avem nevoie de resurse ţintite clar spre cei vulnerabili. Aici o notă specială organizaţiilor şi voluntarilor care s-au mobilizat să aducă alimente şi medicamente celor carantinaţi şi izolaţi pentru ca aceştia să nu se mai expună şi să ne mai expună riscurilor prin ieşirea în spaţiul public”.