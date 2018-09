Un primar de municipiu din Alba, amendat de un poliţist din subordine cu 400 de lei pentru că a parcat maşina într-o zonă interzisă

Primarul Rotar a recunoscut singur că a primit amendă susţinând că a fost nevoit să oprească cu maşina în zona respectivă datorită lucrărilor care au loc la infrastructura localităţii. Sancţiunea a fost dată după ce pe un cont de pe Facebook au fost postate fotografii cu maşina primarului parcată în zona interzisă.

”Din cauza lucrărilor din Centrul Municipiului Blaj am fost nevoit să opresc într-un loc unde parcarea este interzisă. «Toţi suntem egali în faţa legii». Pentru această parcare am fost sancţionat cu P. V. nr. 0002583/04.09.2018 şi am achitat contravaloarea amenzii cu chitanţa nr. 2008154/05.09.2018”, a scris primarul din Blaj pe Facebook.

Acesta a postat fotografii şi după procesul verbal de sancţionare cu amendă în valoare de 400 de lei şi după chitanţa care arată că a plătit 200 de lei. Rotar a achitat amenda la biroul de taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei Blaj. Un locuitor al municipiului i-a luat apărarea susţinând că acesta era la supravegherea lucrărilor de pe B-dul Republicii. ”Puţini primari veţi vedea sa stea în soare ca totul să decurgă corect şi rapid”, a scris persoana respectivă.

În procesul verbal, agentul constatator a trecut următoarele: ”Susnumitul staţionează pe Bul. Republicii cu auto marca Volkswagen, cu nr. (…) pe zona haşurată la indicator oprirea interzisă, loc nepermis şi neamenajat ca parcare”. Amenda totală aplicată a fost de 400 de lei, primarul plătind, potrivit legii, jumătate din sumă, respectiv 200 de lei.

Primarul Gheorghe Rotar