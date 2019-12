Un preot român din Bruxelles strânge bani pentru tânărul electrocutat în blocul din Alba Iulia, construit lângă liniile de mare tensiune. De câţi bani are nevoie

Tânărul a fost dus după accident la Spitalul Militar din Bruxelles, iar preotul parohiei ortodoxe de acolo, Patriciu Vlaicu, a fost impresionat de situaţia sa şi a lansat public o ”Colectă pentru Marian Alexandru Balea, ars într-un grav accident”.

Devizul spitalului arată suma de aproape 17.000 de euro, dar familia acestuia nu are asemenea posibilităţi. Preotul s-a gândit să ajute, împreună cu comunitatea de români din Bruxelles, dar nu numai.

Preotul Patriciu Vlaicu l-a vizitat des pe Marian la spital şi l-a ajutat foarte mult în perioada foarte grea prin care a trecut el şi familia sa. S-a implicat inclusiv în relaţia cu medicii, fiind acolo de fiecare dată pentru a traduce discuţiile cu aceştia.

”Am încredere că prietenii mei sunt solidari cu Marian! Marian a fost salvat de la moarte de medicii de la Spitalul Militar din Bruxelles, după un teribil accident. Fiind ars pe 65% din suprafaţa corpului, are nevoie de un costum special, pe care trebuie să-l poarte 22 de ore din 24. Trebuie să dispună de elemente de schimb şi de creme speciale. Azi am primit devizul (cele două elemente din imagine) care este în total de 16.875,68 Euro. La aceste nevoi se adaugă şi alte cheltuieli de tratament. Donatiile din cadrul colectei vor intra în contul special dedicat cauzei de către Parohia noastră: Paroisse Orthodoxe Roumaine Saint Nicolas, Rue des Palais 181, 1030, Bruxelles: BE40 0357 6152 9863 Cod Swift: GEBABEBB. În primele zile după Crăciun vom face un raport donaţiilor. Cred că poate fi cel mai frumos cadou pe care l-aţi făcut vreodată! Fără ajutorul nostru, Marian riscă să rămână cu traume ireversibile” a scris preotul Patriciu Vlaicu, pe contul său de Facebook.

Pe lângă toate cheltuielile de spitalizare, acesta are mare nevoie de un costum compresiv care trebuie purtat doi ani împreună cu siliconul care se schimbă la fiecare două luni, creme speciale şi multe alte tratamente. Din păcate, nu are posibilitatea nici el şi nici familia, să acopere aceste costuri. Tânărul muncitor a fost dus după accident la un spital militar din Belgia, unde i-a fost salvată viaţa, în condiţiile în care are arsuri pe 65% din suprafaţa corpului. Starea lui a fost extrem de gravă, iar o perioadă a fost în comă indusă.

Costul tratamentelor ulterioare şi a recuperării depăşeşte însă posibilităţile familiei sale. Ar avea nevoie de cel puţin 60.000 de euro în perioada următoare. Bărbatul a fost electrocutat în timp ce lucra la un bloc situat extrem de aproape de liniile de înaltă tensiune. Se afla la etajul al treilea, la doar câţiva metri de acestea.

Modul în care construcţia blocului respectiv a obţinut autorizaţiile legale la o distanţă atât de mică de liniile de 110.000 de volţi, rămâne un mister pe care insituţiile locale din Alba refuză deocamdată să îl desluşească. Beneficiarul blocului de pe strada Ana Aslan din Alba Iulia este firma Oman Allure SRL. Asociatul unic şi administrator al firmei este Dumitru Sinea, tatăl directorului DSP, Alexandru Sinea, lucru confirmat chiar de cel din urmă. Lăcrările la bloc au fost oprite imediat şi niciun muncitor nu ma are curajul să intre în imobil.