Un oraş cu aproape 30.000 de locuitori din Alba a rămas fără apă potabilă din cauza unei avarii la reţea

Potrivit APA CTTA timpul pentru remedierea defecţiunii ar fi de o oră, dar reprezentanţii companiei recomandă, ca după ce va fi reluată alimentarea, o bună perioadă apa din reţea să fie consumată doar în scopuri menajere, deoarece pot apărea depăşiri ale parametrilor de turbiditate. Municipiul Sebeş are aproape 30.000 de locuitori.

”Datorită unei avarii intervenite la sistemul de alimentare cu apă potabilă pe strada Aviator Olteanu, a fost întreruptă furnizarea cu apă în tot oraşul. Reprezentanţii Apa Ctta fac toate eforturile pentru a remedia defecţiunea, timpul estimat pentru reparaţie fiind de o oră. S-a ajuns la conducta avariată, se aşteaptă piesele de schimb”- se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Sebeş

De asemenea pe siteul APA CTTA a fost publicat următorul anunţ: ”Datorită unei avarii produse in data de 29.12.2018 la sistemul de distributie al apei potabile din municipiul Sebes, SC APA CTTA SA ALBA anunta intreruperea furnizarii apei potabile pana la remedierea acesteia. Se incearca sectorizarea zonelor afectate in vederea limitarii disconfortului produs populatiei. La reluarea furnizarii pot aparea local depasiri ale parametrului turbiditate , caz in care recomandam folosirea apei doar in scopuri menajere”.