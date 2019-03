Traficul de etnobotanice, mai în vogă ca oricând. Trei bărbaţi din Alba, condamnaţi la închisoare cu suspendare

Miercuri, 27 martie 2019, un complet de judecată a pronunţat sentinţa definitivă, agravând situaţia penală a celor trei doar în ceea ce priveşte pedepsele complementare.

Prin urmare, cei trei au rămas cu pedepsele principale decise la Tribunalul Alba: M. Daniel Florin - 6 luni de închisoare cu suspendare; G. Petru Claudiu - 1 an de închisoare cu suspendare, respectiv D. Ghiţă Simion - 1 an de închisoare cu suspendare. Executarea celor trei pedepse a fost suspendată, sub supraveghere, pe o perioadă de 2 ani.

Instanţa a dispus confiscarea de la cei trei a unor cantităţi de fragmente vegetale în care s-a pus în evidenţă existenţa substanţei din categoria drogurilor de risc. Aceştia au fost acuzaţi de către procurori DIICOT de faptul că au procurat, deţinut şi vândut, fără drept, substanţe susceptibile a avea efecte psihoactive. Magistraţii au mai impus obligativitatea ca aceştia să efectueze muncă în folosul comunităţii pentru o perioadă de 60 de zile.

Dosarul de trafic de etnobotanice a fost deschis în urma percheziţiilor din 30 mai de la Alba Iulia şi Stremţ. În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate 83 de pliculeţe cu substanţă vegetală uscată, dispozitive pentru mărunţit substanţă vegetală, cântare electronice de mare precizie, 5.300 de lei, precum şi telefoane mobile şi laptopuri ce se pare că au fost folosite în activitatea infracţională. Poliţiştii au pus în executare patru mandate de aducere şi au audiat, în calitate de martori, 25 de persoane ce ar fi cumpărat astfel de substanţe interzise, de la persoanele vizate de anchetă.

