Tot personalul din instituţiile de învăţământ din Alba Iulia, testat gratuit pentru COVID-19. Metoda care va fi aplicată de medicii de la DSP

Educatorii, învăţătorii şi profesorii din Alba Iulia, dar şi restul angajaţilor din instituţiile de învăţământ din oraş vor fi testaţi pentru COVID-19, la iniţiativa primăriei, înainte de începerea şcolii.

Este vorba despre câteva sute de persoane, iar costul va fi suportat din bugetul administraţiei locale. De asemenea, angajaţii agenţilor economici mari şi mijlocii, ar putea fi testaţi, dacă firmele îşi exprimă acordul, în acelaşi mod.

Viceprimarul cu atribuţii de primar, Voicu Paul, a anunţat că aavut o întâlnire cu directorul DSP Alba, Alexandru Sinea. Judeţul Alba are printre cele mai mari capacităţi de testare din ţară.

”Împreună cu directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, am hotărât să aducem o abordare în plus, pe linia siguranţei în şcoli, prin testarea în sistem pooling a dascălilor şi personalului din învăţământul local, şcolar şi preşcolar. Am făcut un apel şi către Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a ne susţine în această măsură. O considerăm productivă şi condiţionată direct de siguranţa celor mici. Nu putem obliga pe nimeni să se testeze, dar sunt convins că răspunsul tuturor celor vizaţi va fi unul de natură să aducă mai multă siguranţă în rândul albaiulienilor. Cheia acestui moment este de a apela la toate resursele prin care lucrurile vor putea intra, cât mai mult, în normal”, a transmis Voicu Paul.

Reprezentanţii primăriei au transmis şi scrisori către agenţii economici mari şi mijlocii şi către cei care interacţionează cu publicul în care aceştia sunt anunţaţi că angajaţii lor vor putea fi testaţi gratuit, de asemenea din bani de la bugetul local.

Procedura prin care aceştia pot solicita testarea, este descrisă în aceste scrisori. Testarea se va face prin metoda pooling, care presupune amestecul de 8, 16 sau 32 probe recoltate de la tot atâţia subiecţi, astfel că se poate ajunge la testarea chiar şi a 4.000 de persoane pe zi, în judeţul Alba. Un test la cerere, realizat de DSP Alba sau de Spitalul Judeţean Alba, costă în prezent 250 de lei.