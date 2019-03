Tată şi fiu din Apuseni cercetaţi pentru contrabandă cu ţigări. Ce au descoperit poliţiştii la percheziţii

Oamenii legii au făcut marţi o percheziţie la domiciliul celor doi şi au găsit peste 3.400 de ţigarete, pe care cei doi ar fi încercat să le comercializeze, în mod ilegal.

Potrivit IPJ Alba, marţi, 12 martie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au efectuat o percheziţie la domiciliul a doi bărbaţi, din Albac, cu vârste de 60 şi 24 de ani, tată şi fiu, bănuiţi de contrabandă cu ţigări.

La locuinţa celor doi au fost găsite 3.457 de ţigarete, care se pare că provin din contrabandă şi pe care, cei doi ar fi încercat să le comercializeze, în mod ilegal, persoanelor din zona Munţilor Apuseni.

Pe numele celor doi bărbaţi, poliţiştii au întocmit dosar penal, în care sunt cercetaţi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia”, faptă prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: