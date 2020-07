Spitalul din Alba Iulia nu a externat pacienţi după decizia CCR privind situaţia asimptomaticilor. Câţi bolnavi mai sunt în unitatea medicală

Managerul unităţii medicale, Diana Mârza, susţine că singurii pacienţi asimptomatici externaţi la cerere au fost un bărbat şi o femeie, care au fost lăsaţi acasă în data de 24 iunie, după publicarea noii metodologii, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere.

„În 24 iunie am externat, la cerere, un bărbat de 51 de ani şi o femeie de 30 de ani. De atunci nu am mai avut cazuri. Conform metodologiei, nu am mai internat asimptomatici, doar la cererea lor, dacă au vrut să vină în spital.

Chiar dacă au fost depistaţi pozitiv, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere că sunt asimptomatici, că se izolează acasă şi că iau legătura la 112 în momentul în care au cel mai mic simptom, nu s-au mai internat”, a explicat Diana Mârza.

Potrivit acesteia, după decizia Curţii Constituţionale, conducerea spitalului a informat pacienţii, însă aceştia au fost internaţi doar la cerere, din data de 24 iunie, după modificarea Ordinului nr. 555 – respectiv a metodologiei de internare.

„Din 24 iunie, dacă au dorit, că au şi alte comorbidităţi, pentru liniştea lor i-am internat. După decizia CCR nu am avut nicio cerere. Am informat pacienţii, dar ei doar la cererea lor au venit în spital”, a mai precizat managerul Diana Mârza. La sfârşitul săptămânii trecute, la SJU Alba Iulia mai erau internaţi un număr de 20 de pacienţi COVID-19, toţi în cadrul secţiei de Boli infecţioase, special amenajată pentru a trata astfel de cazuri.