„Spaima Aiudului“ merge din nou la închisoare după ce s-a dezbrăcat în faţa unui club şi a lovit cu o sticlă un bărbat

Bărbatul în vârstă de 35 de ani a fost trimis în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe. Ulterior, victima agresiunii şi-a retras plângerea pentru lovire astfel încât ”Corco” a rămas doar cu primele două infracţiuni. În final, Judecătoria Aiud a decis să aplice, în 18 februarie 2020, pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni de închisoare în regim de detenţie.

Faptele sunt descrise în modul următor în rechizitoriu: ”În data de 22.10.2019, în jurul orei 05.00, inculpatul M. C. O., pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în timp ce se afla în faţa localului I., mai exact în uşa de la intrarea în local, în timp ce în local se aflau mai multe persoane, a efectuat acte de exhibiţionism, mai exact şi-a desfăcut pantalonii şi şi-a arătat organul genital persoanelor care se aflau în local. A aruncat cu un taburet înspre barmanul localului, care a refuzat să pună muzică de pe telefonul mobil, a proferat injurii şi expresii jignitoare La un moment dat, în scop provocator, inculpatul i-a spus persoanei vătămate C. P. M., că a întreţinut relaţii sexuale orale cu prietena acestuia, folosind un ton ridicat, astfel încât a fost auzit şi de alte persoane.

În acel moment, persoana vătămată, deranjată fiind de cele spuse de către inculpat, s-a ridicat şi s-a deplasat la uşa localului, unde era suspectul, s-au îmbrâncit reciproc, l-a prins de gât pe inculpat, după care au căzut amândoi la pământ. Persoana vătămată a intrat în local, iar inculpatul a intrat şi el, a luat o sticlă de bere de 500 ml goală de pe una din mese, a lovit-o de masa din local şi a fugit după persoana vătămată, aceasta din urmă reuşind să fugă. Inculpatul a urmărit-o şi au ajuns amândoi pe la o distanţă de aproximativ 50 - 60 de metri de local, unde M. C. O. a lovit-o cu sticla în zona feţei, moment în care victima a căzut la pământ, iar acesta a continuat să o lovească cu picioarele în zona capului şi a coastelor”. La faţa locului au ajuns, în scurt timp, mai multe persoane care au reuşit să îi despartă pe cei doi. ”Corco” a recunoscut săvârşirea faptelor în speranţa că nu va primi condamnare în regim de detenţie. De asemenea, acesta s-a împăcat cu victima, care şi-a retras plângerea pentru loviturile încasate, pentru vindecarea cărora a avut nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale.

În final, M. Ovidiu a fost condmanat la 1 an şi 6 luni pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi la 1 an pentru ultraj. Prin contopire, a rezultat de 1 an şi 10 luni de închisoare cu executare. De menţionat, că acesta mai este cercetat, într-un alt dosar, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud sub aspectul comiterii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, ultraj contra bunelor moravuri şi influenţarea declaraţiilor, ”infracţiuni despre care există suspiciunea rezonabilă că au fost comise de inculpat într-un local public în care se consumă băuturi alcoolice în timp ce se afla sub măsura controlului judiciar”.