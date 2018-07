Soluţiile inteligente din proiectul Alba Iulia Smart City. „Va fi un exemplu şi pentru ale oraşe din ţară”

În total, parteneriatele încheiate până în prezent, asigură testarea a peste 80 de soluţii inteligente, din care 40% sunt deja funcţionale, iar restul sunt în diverse stadii de implementare. Utilitatea şi funcţionalitatea acestor soluţii poate fi vizualizată pe site-ul albaiuliasmartcity.ro , lansat, miercuri, la Alba Iulia. Site-ul a fost realizat de membrii organizaţiei CivicTech, care au activat în anul 2016 în structura GovIt Hub, din cadrul Guvernului Cioloş.

Una dintre aceste soluţii funcţionale, este aplicaţia de mobil Civic Alert, prin intermediul căria cetăţenii pot trimite sesizări către Primărie în mai puţin de 30 de secunde, urmând trei paşi: fotografie, locaţie, descriere. O altă iniţiativă se referă la instalarea a 50 de senzori produşi în România, într-o zonă de parcare din municipiu, care permit gestionarea sistemului de parcare. De asemenea, funcţionează, deja, sistemul de taxare a călătoriilor cu autobuzul prin intermediul sms-urilor transmise de pe telefonul mobil, precum şi sistemul de internet WiFi gratuit din autobuze şi în zona Cetăţii.

În perioada când sunt organizate evenimente publice în Cetatea Alba Iulia, sistemul a centralizat peste 30.000 de conectări zilnice la infrastructura WiFi gratuită. ”Smart education” este o altă soluţie funcţională şi se referă la realizarea sistemului de catalog electronic în toate cele 19 şcoli din Alba Iulia. Pentru aceasta, profesorii au fost dotaţi cu aproape 700 de tablete.

Echipa CivicTech care a prezentat noul site

Mai există o aplicaţie (questo) care oferă tururi ghidate alternative în Cetate, o paltformă ”City Help”, de evaluare a problemelor cu care se confruntă oraşul, iluminat public inteligent şi monitorizarea calităţii aerului. ”Lansarea site-ului permite ca toate aceste soluţii inteligente să poată fi preluate şi aplicate şi în alte oraşe din România. Va scuti foarte mulţi bani, poate sute de milioane de lei. Scopul iniţiativei a fost de a crea un sindrom de imitare şi de propagarea în alte oraşe ale ţării”, a spus Marius Bostan, fost ministru al Comunicaţiilor.

Reprezentanţii Primăriei precizează că nicio soluţie nu se testează în cadrul proiectului pilot fără un scop precis, dedicat folosului comunităţii sau administraţiei locale. Practic, fiecare soluţie are un corespondent în realitatea de nevoi ale oraşului: o necesitate pe care o soluţie sau mai multe au rolul de a o acoperi. Dacă este destul de performantă şi o face, are şansa să fie aplicată pe scară largă şi de către alte municipalităţi. Dacă nu funcţionează în parametri agreaţi, orice proiect are şanse destul de scăzute să fie testat sau replicat şi în alt oraş. Este prima pagină web a unei municipalităţi din România dedicată complet soluţiilor pentru oraşe inteligente. Conţinutul este distribuit în cinci secţiuni: Descrierea proiectului, Specificaţii tehnice, Beneficii, Rezultate şi Media. Fiecare proiect are fotografii dedicate şi galerii media, acolo unde este cazul. În paralel, pe pagina de GitHub dedicată proiectului, se va putea observa în timp real evoluţia tehnică a site-ului.

În paralel cu acest site, echipa CivicTech lucrează şi la noul site al Primăriei Alba Iulia. Potrivit lui Ionuţ Popa, co-fondator şi coordonator de proiecte la CivichTech, începând cu luna octombrie noul site va funcţiona în paralel cu cel vechi, într-o versiune beta, pentru ca după un trimestru de evaluare şi îmbunătăţire să fie lansată versiunea finală, cel mai probabil în luna ianuarie 2019. Noul site va oferi accesibilitate la tot ceea ce este de interes în administraţia locală şi procedurile ei, hotărâri cu efect în spaţiul public, proiecte şi diverse facilităţi, respectiv posibilitatea de a accesa informaţii, documente, declaraţii, formulare şi, mai mult, de a le putea completa şi depune on-line.