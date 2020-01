Secretara care a plecat cu cheia dulapului de acte după un conflict cu primarul. Femeia acuză c-a fost bătută de edil

În urma unei discuţii aprinse, de faţă fiind mai mulţi funcţionari publici, discuţie în care primarul i-a adus mai multe reproşuri secretarei, administraţia locală a fost paralizată după ce secretara a părăsit primăria, nu înainte de a pune ”sub cheie” absolut toate actele compartimentului şi blocând în acest mod activitatea administraţiei locale.

În plus, femeia îl acuză pe primarul Vasile Raica că ar fi abuzat-o şi că a agresat-o la locul de muncă. Potrivit secretarei, agresiunea s-ar fi produs în timp ce a intrat în biroul edilului pentru ca acesta să semneze câteva acte de interes local. Cristina Boc susţine că primarul i-a aplicat mai multe lovituri, în urma cărora a primit un certificat medico-legal şi un concediu medical pentru perioada 10 ianuarie - 17 ianuarie 2020. După ce a obţinut certificatul medical, femeia de depus plângere la poliţie împotriva primarului din comună. Secretara acuză că aceasta nu este prima agresiune la care a fost supusă şi că ar mai fi fost agresată de primarul Raica şi în anul 2013, dar atunci a sesizat doar Instituţia Prefectului Alba şi nu a făcut faptul public.

Primarul respinge acuzaţia privind agresiunea, dar recunoaşte că între el şi secretară au existat discuţii mai dure. „Am avut unele discuţii mai aprinse în legătură cu unele aspecte privitoare la activitatea secretariatului. Norocul meu este că la discuţie au fost prezenţi mai mulţi martori. Nu am agresat-o public şi pot demonstra acest lucru prin declaraţiile martorilor prezenţi. Cert este că secretara a părăsit primăria, a închis în fişete actele, blocându-ne activitatea timp de o săptămână”, spune Vasile Raica. Primarul a completat că la un moment dat a vrut să forţeze uşa fişetelor pentru a avea acces la documente.

„Chiar dacă de faţă era şi reprezentantul poliţiei şi puteam face un proces verbal constatator în toată regula nu am forţat încuietrile. Am considerat că este mai înţelept să mai aşteptăm o zi sau două, poate revine ea la serviciu şi se va debloca situaţia”, a spus primarul din Râmeţ. A fost redactat un proces verbal de constatare în care s-a menţionat că secretarul Cristina Boc ”lipseşte de la locul de muncă din data de 10 ianuarie 2020 fără să anunţe şeful instituţiei pentru motivul pentru care lipseşte, fără să lase acces la documentele de secretariat (stare civilă, registru dispoziţii primar, registru Hotărâri de Consiliu Local) şi alte documente de corespondenţă care aveau adrese la termen”. Primarul are de partea sa mai mulţi funcţionari, dar şi pe medicul comunei, care susţine că nu i-a eliberat concediul medical secretarei.

”Am fost nevoit să o înştiinţez că am radiat-o din lista mea cu pacienţi. Un concediu medical se eliberează doar oamenilor bolnavi, nu de câte ori cineva se ceartă cu un coleg de serviciu. Nu am mai putut răbda desele sale insistenţe, aşa că am procedat în consecinţă”, a afirmat Geza Molnar, medicul de familie din comună. Secretara Cristina Boc a revenit la serviciu săptămâna trecută şi s-a reluat atribuţiile de serviciu, printre care şi semnarea documentelor pentru şedinţa Consiliului Local ce va avea loc în 30 ianuarie 2020. Deocamdată situaţia este calmă, dar oricând poate răbufni şi bloca din nou activitatea instituţiei. Primarul Vasile Raica se află la cel de-al doilea mandat la cârma comunei Râmeţ, una dintre cele mai mici din punct de vedere a numărului populaţiei, din România. În cătunele din Munţii Trascău mai trăiesc în prezent doar circa 500 de locuitori.

