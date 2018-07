Schimbări la vârful companiei miniere Cupru Min Abrud. PSD îşi impune omul de încredere în funcţia de director general

Dorel Tomuş a mai deţinut această funcţie în perioada 2014-2015.

„Ne dorim să dezvoltăm în continuare compania şi totodată vrem să rezolvăm problemele de mediu. Avem în vedere continuarea procesului de retehnologizare a companiei, etapă care va viza atât uzina, cât şi activitatea din carieră. Anul viitor expiră autorizaţia de mediu pentru Cupru Min, iar pentru a obţine o nouă autorizaţie suntem obligaţi să respectăm anumite condiţii de mediu. Dacă va fi cazul vom solicita prelungirea autorizaţiei pentru că din cauza problemelor cu terenurile, pe care nu suntem proprietari, nu am reuşit anumite investiţii. Tot din cauză că anumite terenuri nu erau intabulate nu am primit autorizaţie de construcţie, necesară pentru a pune în practică proiectele noastre. Am angajat o casă de avocatură, care cu ajutorul topografilor va duce la bun sfârşit această procedură”, a declarat Dorel Tomuş.

valori mai mari cu circa 15% faţă de anul anterior. Cupru Min Abrud este unicul producător din România care are ca obiect principal de activitate extracţia de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere şi valorificarea concentratului cupros şi a metalelor preţioase. În anul 2017, compania a înregistrat o producţie de concentrat de cupru de 38.162 de tone. La finalul anului trecut, compania avea 556 de angajaţi. Cupru Min SA a avut în 2017 o cifră de afaceri netă de 149 de milioane de lei şi un profit net de 5,6 milioane de leivalori mai mari cu circa 15% faţă de anul anterior. Cupru Min Abrud este unicul producător din România care are ca obiect principal de activitate extracţia de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere şi valorificarea concentratului cupros şi a metalelor preţioase. În anul 2017, compania a înregistrat o producţie de concentrat de cupru de 38.162 de tone. La finalul anului trecut, compania avea 556 de angajaţi.

Explotarea minieră din Apuseni a încheiat în 2017 un contract cu compania chineză Merlion Resources pentru vânzarea a 80.000 de tone de concentrat de cupru pe o perioadă de doi ani.