Scandal uriaş între şefii PNL ai unui municipiu important din Ardeal. Primarul îl vrea demis pe viceprimar

După cinci ani de colaborare, prietenia dintre primarul Dorin Nistor şi viceprimarul Adrian Bogdan a ajuns la final.

Nistor, care a fost ajutat semnificativ de Bogdan pentru a ajunge primar în 2016, vrea schimbarea acestuia din funcţie pe motiv că nu şi-ar fi dus la îndeplinire atribuţiile de serviciu. De cealaltă parte, Adrian Bogdan respinge acuzaţiile şi susţine că în spate sunt cu totul alte lucruri, Nistor fiind îndemnat la acest demers de ”doamenele din jur”.

Pentru a putea determina schimbarea lui Adrian Bogdan, Nistor are nevoie de majoritate calificată în Consiliul Local Sebeş, respectiv cel puţin 12 voturi din 19. PNL are 15 consilieri locali, iar PSD - 5.

Din start, Nistor nu va avea şase voturi, respectiv cele ale consilierilor PSD şi cel al lui Adrian Bogdan. Primarul are nevoie să trădezecel mult un alt consilier liberal. Dacă doi aleşi PNL îl susţin pe Adrian Bogdan, cererea de demiterea a viceprimarului este sortită eşecului.

Consiliul Local Sebeş dezbate miercuri o hotărâre pentru eliberarea din funcţie a viceprimarului Adrian Bogdan, aflat într-un conflict deschis cu primarul Dorin Nistor. Acesta locuieşte în Alba Iulia şi este omul de încredere al europarlamentarului Mircea Hava, preşedintele PNL Alba.

Acuzaţiile primarului Dorin Nistor

Scandalul dintre cei doi mocneşte de o bună bucată de timp. Din câte se pare, problemele au pornit din încercarea viceprimarului Bogdan de a influenţa luarea unor decizii la Ocolul Silvic Sebeş, unde soţia acestuia este angajată pe funcţia de jurist. Motivele pentru care primarul Nistor cere schimbarea viceprimarului sunt cuprinse în expunerea de motive a hotărârii privind schimbarea din funcţie a acestuia.

Practic, lui Bogdan i se reproşează ”îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor” care i-au fost delegate pentru realizarea documentaţiei pentru procedura de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş.

”Ţinând cont de faptul că în data de 01.10.2021 expiră contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi având în vedere că nu s-a întreprins niciun demers de prelungire a respectivului contract, Municipiul Sebeş se află în pericol ca după data de 01.10.2021 să nu aibă asigurat acest serviciu.

Având în vedere importanţa serviciului de transport public local pentru întreaga comunitate, pentru miile de cetăţeni ai Sebeşului care folosesc transportul în comun şi pentru mediul economic, neîndeplinirea atribuţiilor delegate pune în pericol desfăşurarea unui serviciu public obligatoriu, respectiv a transportului public local de persoane în Municipiul Sebeş”, se arată în document.

De asemenea, i se mai reproşează modul în care a condus Direcţia de Asistenţă Socială dar şi că ”nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a anunţa la începutul şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Sebeş interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcţii, retribuirea salariaţilor Ocolului Silvic Sebeş R.A., instituţie în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale, în fapt soţia domnului Bogdan Adrian, doamna Bogdan Loredana”.

Ce spune viceprimarul Adrian Bogdan

Viceprimarul municipiului Sebeş, Adrian Bogdan, a răspuns acestor acuzaţii, într-o postare pe Facebook cu titlul ”Adevărul ne va face liberi! E drept, poate nu pe toţi”.

”Cred că am tăcut destul şi am înghiţit prea multe. Totul ţine de un bun simţ, pe care eu încă nu l-am pierdut, dar şi de dorinţa de a construi împreună ce am promis locuitorilor din Sebeş. Înţeleg că, acest lucru nu mai este dorit de domnul primar Dorin Nistor şi vom vedea dacă visul lui va fi şi voinţa PNL Sebeş!

Fără a mă disculpa în vreun fel în faţa glumelor folosite pe post de acuzaţii, pe care posibil viitorul meu fost coleg mi le aduce, ţin doar să punctez mici detalii. Pentru unii vor conta, pentru cei mai mulţi vor ridica un semn de întrebare, iar pe dl Nistor Dorin îl va umple de ridicol, de la un capăt la altul al expunerii motivelor sale pentru care mă vrea plecat din Primăria Municipiului Sebeş. Şi poate chiar şi din localitatea în care eu chiar trăiesc, spre deosebire de domnia sa”, a scris Bogdan.