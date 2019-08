Scandal uriaş între lideri PNL şi USR din Alba. Cuvintele grele şi acuzaţiile pe care şi le-au aruncat politicienii

Organizaţia judeţeană a USR a transmis vineri un comunicat de presă în care îl acuză pe deputatul liberal de Alba Florin Roman că a încasat sume mari de bani în urmă cu 12 ani, pe când deţinea mai multe funcţii în companii de stat şi consilii de administraţie. Reprezentanţii USR îl numesc pe Roman „fost sinecurist al statului român“ şi au trimis, totodată, presei fişa fiscală din 2007 a acestuia. De asemenea, aceştia spun că deputatul ”învârte mizerii fake news”.

Florin Roman a răspuns că nu renunţă la intenţia de a-l da în judecată pe liderul USR Alba, Beniamin Teodosiu, pentru atacul precedent asupra sa, în care i s-a reproşat lui că un liberal din Alba are contracte cu instituţii publice. Totodată, a spus că USR îl atacă în stilul în care a fost atacat şi în urmă cu 12 ani de către PSD.

Potrivit comunicatului USR Alba, deputatul Florin Roman ar fi încasat 15.000 de euro/lună din Consilii de Administraţie. ”Înainte de a fi deputat, domnul Florin Roman a fost un sinecurist al statului român. Partidul l-a numit în multe Consilii de Administraţie ale unor companii de stat sau instituţii. Genul de bani nemunciţi - dacă ar fi reprezentat serios statul român acolo, dl Roman nu avea timp să respire la câte Consilii de Administraţie avea de gestionat în acelaşi timp. În anul 2007, Florin Roman a fost pus de partid în CA la E.On Gaz Distribuţie SA, de unde a primit 34.228 lei, la Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA, de unde a primit 21.462 lei, la Ford România SA, de unde a primit 45.040 lei. Dacă vi se pare că aţi citit prea mult, gândiţi-vă cum era pentru domnul Roman să fie în atâtea CA-uri. Şi nu am ajuns nici măcar la jumătatea listei: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – 2.176 lei; CEC Bank SA – 23.481 lei; Banca de Export Import a României (Eximbank) SA – 137.159 lei; Automobile Craiova – 11.231 lei; Daewoo Mangalia Heavy Industries SA - 30.858 lei; Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) – 368.524 lei. În fiecare lună din 2007, domnul Roman a câştigat peste 15.000 de euro doar pentru că ne făcea onoarea de a fi contemporan cu noi şi de a fi numit de partid să capete sinecuri”, susţine preşedintele USR Alba, Beniamin Teodosiu, în comunicatul citat.

Scandalul a plecat de la o acuzaţie anterioară a liberalului Florin Roman potrivit căreia Dan Barna s-ar fi îmbogăţit din contracte pe care le-a primit de la Guvernul PSD. ”Ţâţofagul #BanBarna s-a îmbogăţit din contractele cu guvernul PSD. Se prezintă ca «Om nou în politică», dar are năravuri vechi. La fel ca şi lui Liviu Dragnea, lui #BanBarna i-au plăcut contractele cu statul. Asta deşi a înfierat cu mânie proletară dragostea de bani publici a lui Liviu Dragnea în scandalul fraudării fondurilor europene la Tel Drum. Aştept de la #BanBarna să clarifice situaţia acelui aproape 1 milion de euro câştigat de firma in care era acţionar, bani câştigaţi din contracte guvernamentale şi pe fonduri europene! Şi dacă susţine proiectul pe care l-am depus «Fără contracte cu statul in funcţii publice»! Răspunsul USR este unul tipic PSD, atacul la persoană, minciuna fiind argumentele USR. Practicile moştenite de la Dragnea, de către #BanBarna ne arată ca PSD-USR e aceeaşi mizerie!“, menţionează liberalul.

Roman susţine că reprezentanţii USR Alba au publicat „contracost“ în presa locală şi pe pagina de Facebook un articol „calomnios“, in care sugerează că ar fi „un penal“. „Mai mult, amestecă numele şi imaginea mea cu un simplu membru PNL, din cei peste 8.000 câţi sunt în Alba, care a derulat contracte cu statul, insinuând că suntem apropiaţi, deşi nu suntem nici rude, nici amici şi nici altceva. Am văzut multe tâmpenii la viaţa mea, dar asta le întrece pe toate. Ma mir că nu m-au făcut apropiat cu criminalul de la Caracal doar pentru că trăim în aceeaşi ţară. Apoi au continuat cu o ciorbă veche, reîncălzită după 12 ani. Pe care am clarificat-o la momentul respectiv. Am fost cred primul politician care şi-a publicat la vedere fisele fiscale. Al doilea atac, prin care fac jocul PSD, îmi arată ca nici măcar nu sunt securişti, cum le spun unii şi alţii, ci doar nişte bieţi plagiatori! Prin urmare, voi da posibilitatea oamenilor noi, cu năravuri vechi sa îşi susţină povestea in instanţa. Ca sa înveţe măcar ca politica e o treaba serioasă, nu o joaca de copii!”, mai spune Florin Roman.

