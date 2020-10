S-a lansat platforma dau.gratis, dedicată donaţiilor, voluntariatului şi acţiunilor caritabile. Ce beneficii au ONG-urile

Portalul are ca scop formarea unei comunităţi solidare care să doneze şi să ajute prin acţiuni caritabile

Platforma este dedicată donaţiilor, voluntariatului şi acţiunilor caritabile, iar înregistrarea este gratuită. Pe dau.gratis se găsesc şi se pot adăuga anunţuri individuale de donaţii în orice judeţ.

Membrii comunităţii sunt încurajaţi să includă în anunţurile lor o scurtă descriere a bunurilor sau serviciilor oferite spre donaţie, imagini relevante şi, după caz, locul sau zona de predare a produselor. De asemenea, membrii dau.gratis pot lăsa comentarii şi stabili în privat detaliile predării. În calitate de vizitator, veţi putea căuta şi filtra rezultatele în funcţie de locaţie, categorii de bunuri (îmbrăcăminte, electrocasnice, echipamente, mobilă etc) sau starea produselor (nou, folosit, defect).

Platforma oferă şi o categorie intitulată Acţiuni Caritabile, dedicată organizaţiilor non-guvernamentale. Asociaţiile au oportunitatea de a prezenta acţiuni caritabile şi cazuri umanitare, care pot fi susţinute prin intermediul donaţiilor. Nu în ultimul rând, dau.gratis este locul încare ONG-urile pot informa comunitatea cu privire la nevoile pentru dezvoltarea şi continuarea misiunii lor.

Utilizatorii activi din comunitate, care vor dona bunuri pentru ONG-uri sau prin anunţuri individuale, vor fi recompensaţi cu nivele de încredere şi ecusoane, care le vor deschide accesul către secţiuni şi funcţionalităţi suplimentare, obiectivul pe care CivicNet şi-l propune fiind crearea unei comunităţi frumoase de oameni ai faptelor bune.

“Poate nici nu ne dăm seama uneori că lucrurile pe care le avem şi de care probabil am uitat deja sau pe care am fi tentaţi să le aruncăm sunt vitale sau de foarte mare ajutor altor persoane, în special în vremurile actuale. Aici, dar din dar se face Rai şi donând lucrurile acestea nu doar că ajutăm la crearea unei comunităţi solidare, dar, în acelaşi timp ne arătăm şi grija pentru mediul înconjurător”, spune Elena Găină, coordonatorul proiectului. Dezvoltarea dau.gratis de către CivicNet a fost posibilă prin programul Start ONG, finanţat de Kaufland România şi implementat de asociaţia Act for Tomorrow.

CivicNet este o organizaţie independentă neguvernamentală românească, membră a CivicTech România, care dezvoltă soluţii şi proiecte digitale gratuite de utilitate publică, ce adresează nevoi ale cetăţenilor şi ale instituţiilor de stat, prin parteneriat cu membri ai sectoarelor public, civic şi privat, aplicând bune practici şi principii de digitalizare.