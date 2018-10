Reţetă sigură pentru o tragedie în trafic: coniac, vin şi votcă combinate cu o viteză de 120 km/h în localitate. Urmarea: o viaţă curmată la doar 19 ani

Potrivit instanţei de judecată şoferul, C. Răzvan Iulian, avea la momentul producerii accidentului o alcoolemie de 1.05 g la mie alcool pur în litrul de sânge. Bărbatul a fost condamnat, în final, la 2 ani şi 5 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru trei infracţiuni: ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi distrugere.





La data respectivă, 7 ianuarie 2017, doi tineri împreună cu inculpatul au hotărât să meargă la o petrecere în localitatea Vinerea. În drum spre respectiva locaţie, s-au oprit la locuinţa unui prieten de-al lor, unde fiecare a consumat aproximativ 50 ml de coniac. La petrecerea ce a avut loc, ulterior, la Vinerea au consumat toţi, inclusiv inculpatul, băuturi alcoolice, respectiv vin şi votcă.

”Din analiza coroborată a declaraţiilor martorilor a mai reieşit că, în jurul orei 03:20, fiind sub influenţa alcoolului şi conducând maşina cu viteză mare – aproximativ 120/km, ajungând pe un sector de drum cu curbă la dreapta, respectiv în dreptul imobilului nr. 409 din localitatea Vinerea, inculpatul a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate aflat pe marginea drumului, autoturismul luând foc. Persoana vătămată F. A. F., pasageră pe bancheta din spate a vehiculului, a suferit leziuni traumatice grave, fiind transportată la Spitalul orăşenesc Cugir, unde a decedat la scurt timp. n urma impactului, persoanei vătămate I. A. i-a fost distrus gardul de la poarta de acces în imobil, acesta luând foc, iar persoanei vătămate P. A. I. i-a luat foc contorul de gaz. De asemenea, a fost doborât un stâlp de electricitate aparţinând Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud SA”, se afirmă în motivarea instanţei de judecată.

Buletinul de analiză toxicologică emis de Spitalul Judeţean Alba a arătat că, la ora 04:50, inculpatul avea o alcoolemie de 1,05 g la mie alcool pur în litrul de sânge, iar o oră mai târziu, o alcoolemie de 0,85g grame la mine alcool pur în litrul de sânge. ”Probele se coroborează nu doar între ele, dar şi cu declaraţia inculpatului, care, cu ocazia audierii sale în faza de urmărire penală a declarat că a consumat băuturi alcoolice - 2-3 pahare de tărie şi 2-3 pahare cu vin amestecat cu suc - ulterior urcându-se la volanul maşinii sale pentru a se întoarce în Cugir, deşi fusese avertizat de prietenii să nu fac acest lucru, fiind sub influenţa alcoolului. A mai precizat inculpatul că, la întoarcerea spre Cugir, în maşină au urcat numiţii (…), amintindu-şi doar că, la un moment dat a ieşit din maşina care luase foc şi era lovit la picior, iar numita F. F. A. era lovită la nivelul frunţii”, se mai precizează în document, potrivit rolii.ro.

Şoferul trimis în judecată a recunoscut învinuirea şi modul de administrare a probelor, lucru care l-a scăpat de o condamnare la închisoare cu executare. Judecătorul a reţinut că C. Răzvan Iulian nu a mai fost condamnat anterior, nefiind sancţionat nici măcar administrativ, este angajat în muncă, cu o bună conduită în familie şi în societate. Instanţa a mai precizat că nu poate ”ignora faptul că inculpatul, persoană majoră, s-a urcat la volanul maşinii după ce a consumat alcool, pe care a condus-o pe un drum circulat, pe o distanţă mare, fără a respecta limita de viteză pentru sectorul respectiv de drum”, dar reţine ”în egală măsură şi faptul că victima a observat că inculpatul a consumat alcool, dar cu toate acestea s-a urcat în maşina condusă de inculpat, fără ca acest aspect să determine reţinerea unei culpe concurente a victimei în producerea accidentului”.