Reacţia românilor la cazul profesoarei din Alba reţinută după ce s-a culcat cu un elev de 14 ani: ”Profesoarele mele semănau cu Ana Pauker şi Veorica”

Profesoara de la Şcoala Gimnazială din comuna Săliştea a fost reţinută şi, ulterior, plasată sub control judiciar pentru act sexual cu un minor.

Femeia în vârstă de 34 de ani este acuzată că a întreţinut de trei ori relaţii sexuale cu elevul ei în perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019. Poliţia a fost sesizată de reprezentanţii şcolii care ar fi aflat de relaţia de amor dintre profesoară şi elevul ei.

Adevărul a provocat sute de comentarii în mediul virtual. Cele mai apreciate au fost acestea: Cazul prezentat dea provocat sute de comentarii în mediul virtual. Cele mai apreciate au fost acestea:

Generaţie norocoasă, profesoarele mele semănau cu Ana Pauker şi Veorica.

Lăsaţi copilul sa îşi trăiască visul, nenorociţilor

Românii sunt foarte inventivi atunci când este vorba despre a face băşcălie de o anumită situaţie. O demonstrează alte comentarii postate pe Facebook:

Acum profele sunt beton, de ce naiba nu mă fac iar elev!

Pfff, ce norocos e tipul... Unde erau profesoarele astea cind aveam si eu 14-15 ani?

Eu la genarala... Aveam profesori unul si unul... Adica. Unul arunca cu un ciomag direct de la catedra pana in fundul clasei, ciomagul ala daxa nu erai atent facea si victime colaterale😂😂, altul, cand implineai anisori.. Te ridica de 3 ori doar de urechi in sus, in timp ce iti facea urarile, de mai bine te lasai bagubas cu servitul bomboane de ziua ta😂😂... Altul avea boala pe fete sa le citeasca oracolele.... Jajajaja... Doamnee.. Ce naiba mai nene ma... Ca noi in clasa a 8-a inca ne mai jucam cu papusile😉

Raman totusi surprins de atatea comentarii...pro. Ca baiat, ca fost elev, pe undeva pot afirma si eu "norocosul". Dar e o problema de etica foarte serioasa. In plus, daca ar fi fost vorba desprenun profesor de 34 de ani si o eleva de 14 ani, cu totii l-am fi răstignit pe ... pedofil. Deci cum e ?!

Am vreo 3 prieteni care se plâng că băieţii lor sunt virgini la vârste cuprinse între 18 şi 21...ma gandesc sa-i înscriem la scoala asta!?!

Stie cineva adresa ei? Intreb pentru un prieten. Vrea sa-si trimita copilul la meditatii

Doamne, de m-aş face iar elev în Alba, acum 25 In urmă profele nu se tavaleau cu elevii, atunci profele erau îmbrăcate până-n gât, doamne, si ce bune cu draci sunt profele din ziua de azi!

Cand am fost noi in clasa a VIII-a nu puteau sa fie si atunci dascali de genu!!!

Asta e un abuz, statul roman sta in calea fericirii pruncului aceluia. O, tu stat roman, cum nu lasi copiii sa innoate pe ale tineretii valuri ..

Ce noroc pe el, cred ca sunt mulţi care au trecut prin şcoală şi nimic. Ce tare frate.

Nu a auzit si ea de Borcea armăsaru ?

Unde erau profesoarele astea, acum 15 ani?:-)))

