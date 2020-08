PSD Alba cere prefectului încetarea mandatelor a doi primari care au fost racolaţi de PNL

Adrian Nicolae Mihălţan – primarul din Ohaba şi Beniamin Toader – primarul din localitatea Poiana Vadului şi-au câştigat locurile de edili alături de PSD, dar pentru viitorul mandat vor candida din partea PNL.

Preşedintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, a declarat că miercuri, 26 august, a înaintat o adresă către prefectul judeţului Alba prin care solicită încetarea mandatului celor doi primari.

”Astăzi am înaintat către Prefectura Alba o adresă prin care am solicitat încetarea mandatului pentru primarii trecuţi de la PSD la PNL. Este vorba despre primarul de la Ohaba şi Poiana Vadului. Conform articolului 160 alineatul 7 din Ordonanţa de Urgenţă 57/2009, prefectul are obligaţia să destituie aceşti primari, prin faptul că şi-au pierdut calitatea de membru de partid şi au trecut la alte partide”, a declarat preşedintele PSD Alba, Ioan Dîrzu, într-o conferinţă de presă, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia.





Pe lângă cei doi, PNL a mai racolat încă un primar din judeţ. Este vorba despre Florin Zilahi din comuna Noşlac, care a candidat în 2016 din partea ALDE. Cu aceste racolări, liberalii intră în campania pentru alegerile locale cu 61 de primari, dintr-un total de 78 de unităţi administrativ-teritoriale.