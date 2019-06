„Profa de sex“ din Alba, condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru relaţii sexuale cu un elev de 14 ani

Profesoara de limba engleză de la Şcoala Gimnazială din comuna Săliştea a încheiat un acord de reucnoaştere a vinovăţiei cu procurorii. Acordul a fost admis luni, 24 iunie 2019, de Judecătoria Alba Iulia.

Astfel, potrivit acordului, inculpata D. Angela a fost condamnată la pedeapsa închisorii de 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Instanţa a dedus pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 ore începând cu data de 11 februarie 2019, ora 22.40, până în data de 12 februarie 2019, ora 22.40. Perioada de suspendare a executării pedepsei a fost stabilită la 2 ani. Infracţiunea a fost dovedită după ce în telefonul elevului au fost identificate fotografii cu cei doi, în ipostaze compromiţătoare. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, profesoara în vârstă de 34 de ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu minorul, de trei ori, în perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019.

Pe durata termenului de supraveghere, femeia a fost obligată se respecte câteva masuri de obligatorii: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Alba, la datele fixate de acesta; sa primeasca vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depaşeşte 5 zile; sa comunice, în prealabil, schimbarea locului de muncă. De asemenea, fosta profesoară trebuie sa urmeze un curs de calificare profesională şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în domeniile stabilite de Spitalul Judeţean de Urgenţa Alba Iulia sau de Primaria com Ciugud, pe o perioada de 60 de zile lucratoare. Instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de persoana vătămată, prin reprezentant legal, în contradictoriu cu inculpata.

După izbucnirea scandalului, în luna februarie 2019, femeia a fost reţinută şi prezentată magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanţa a dispus cercetarea ei în stare de libertate, sub control judiciar, dar cu interdicţia de a mai merge la şcoală. Ulterior, ea şi-a dat demisia din învăţământ.

”Doamna profesoară este titular al sistemului de învăţământ, are o vechime de 10 ani. Preda la clasa unde era elevul. Nu am ştiinţă ce s-a întâmplat, nouă ni s-a adus la cunoştinţă doar că există acele poze compromiţătoare. Din ce am fost informaţi nu rezultă ca ar fi recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu elevul. Regretăm că există astfel de persoane cu comportament deviant în rândul celor care asigură educaţie elevilor noştri. Prioritate pentru noi este, acum, asigurarea suportului psihologic elevului şi familiei sale pentru a depăşi momentele grele prin care au trecut. Doamna profesoară a trecut testul psihologic în luna septembrie 2018”, a precizat la izbucnirea scandalului, în februarie 2019, inspectorul şcolar al IŞJ Alba, Monalisa Borza.

La rândul să, directorul Şcolii Gimnaziale ”David Prodan” din Săliştea, Ionela Gabriela Suciu, a spus că ea a fost cea care a sesizat poliţia. ”Eu personal nu am găsit nicio poză, dar am aflat că unul dintre elevii noştri deţine poze compromiţătoare cu una dintre profesoarele noastre. Am informat Inspectoratul Şcolar şi Poliţia din Săliştea şi am făcut o sesizare la Poliţia din Alba Iulia. Sesizarea a fost făcută de către mine, cu acordul Inspectoratului Şcolar”, a spus directoarea unităţii de învăţământ.

Minuta deciziei de la Judecătoria Alba Iulia: ”Admite acordul de recunoaştere a vinovaţiei încheiat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Alba Iulia cu inculpata D. A. E. pentru savârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Condamnă pe inculpata D. A. E. la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor. Deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 ore începând cu data de 11.02.2019, ora 22.40 până în data de 12.02.2019 ora 22.40. Interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit a, b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Interzice inculpatei pe o perioadă de 2 ani exercitarea drepturilor prev de art. 66 lit a, b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”.





