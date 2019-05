Primarul PSD al comunei Lupşa din Alba, achitat definitiv pentru infracţiunea de conflict de interese

Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât joi, 23 mai 2019, achitarea primarului PSD, Dănuţ Bârzan, admiţând apelul acestuia. La instanţa de fond, Judecătoria Câpeni, primarul comunei Lupşa a fost achitat din punct de vedere penal, dar a primit o amendă administrativă în valoare de 1.000 de lei.

”Admite apelul declarat de inc. Bârzan Dănuţ Vasile împotriva sentinţei penale nr. 214/19 decembrie 2018 pronunţată de Judecătoria Câmpeni în dosar nr. 223/203/2017. Desfiinţează sentinţa penală în integralitate şi rejudecând cauza: În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16 lit. (b teza I C. pr pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. achită pe Bârzan Dănuţ Vasile de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de conflict de interese prev. de art. 2531 alin. 1 Cod penal 1969. În temeiul art. 275 alin.3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia pentru toate fazele procesuale. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 23.05.2019”, se precizează în minuta instanţei de judecată. Motivul achitării este articolul din Codul de procedură penală potrivit căruia ”fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat în 2015 existenţa unui conflict de interese de natură administrativă şi penală în cazul primarului comunei Lupşa, Dănuţ Bârzan (PSD). Potrivit unui comunicat de presă, ”în calitate de primar, a emis la data de 7 februarie 2013 dispoziţia privind încadrarea soţiei sale pe perioadă determinată, pe postul de referent la Compartimentul Urbanism: cadastru, publicitate imobiliară şi fond funciar din cadrul Primăriei Comunei Lupşa, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003”.

Potrivit acestei legi ”primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”. Potrivit ANI, anterior emiterii dispoziţiei din data de 7 februarie 2013, Dănuţ Vasile Bârzan a semnat, în calitate de primar, mai multe documente ce au stat la baza concursului de ocupare a postului temporar vacant. Soţia acestuia a obţinut, începând cu data de 11 februarie 2013, până în noiembrie 2015, venituri salariale în cuantum de 24.031 lei.

Primarul Dănuţ Bârzan a pierdut definitiv procesul civil prin care a contestat raportul Agenţiei Naţionale de Integritate. A urmat emiterea, în 24 octombrie 2018, de către prefectul judeţului a unui ordin de încetare a mandatului de primar înainte de termen. Bârzan a contestat ordinului prefectului şi a obţinut, la Tribunalul Alba, suspendarea apoi anularea acestuia. Începând cu 11 decembrie 2018, acesta a revenit la conducerea Primăriei Lupşa.









