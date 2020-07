Primarul oraşului Cîmpeni, în carantină de 10 zile după ce a participat la o întâlnire cu o persoană testată pozitiv

Primarul Andreş a declarat că întâlnirea a avut loc în data de 21 iulie, iar toţi participanţii, inclusiv persoana infectată cu coronavirus, au purtat permanent mască de protecţie şi au păstrat o distanţă de minimum 2 metri.

”Marţi am avut întâlnirea, iar miercuri am plecat în concediu. Am fost sunat şi mi s-a spus că trebuie să intru în carantină deoarece una dintre persoanele care au participat la întâlnire a fost testată pozitiv cu coronavirus şi a fost internată în spital. Pe lângă mine, mai sunt cinci persoane care au intrat şi ele în carantină.

Marţea viitoare se termină perioada de 14 zile şi ne vom întoarce cu toţii la serviciu, dar obligatoriu va trebui să purtăm încă 10 zile masca, inclusiv în spaţiile deschise. Niciunul dintre noi nu a avut simptome de infecţie în această perioadă”, a declarat Călin Andreş, citta de alba24.ro

El a mai precizat că nici el, nici celelalte persoane nu au fost testate. ”Nu am fost testaţi. De la DSP ni s-a spus că avem obligaţia să ne izolam şi am respectat măsura”, a precizat primarul din Câmpeni.

Edilul a mai spus că a ţinut zilnic legătura, telefonic, cu persoana confirmată pozitiv. Starea acesteia este foarte bună şi va fi externată în curând din spital.