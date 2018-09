Primarul din Alba care şi-a angajat soţia la primărie a pierdut definitiv procesul cu ANI şi va rămâne fără mandat

Potrivit legislaţiei în vigoare, aleşii locali care sunt în conflict de interese nu mai pot ocupa o funcţie publică timp de 3 ani de la data rămânerii definitive a concluziilor raportului ANI.

”Respinge recursul formulat de reclamantul Bârzan Dănuţ Vasile împotriva Sentinţei nr. 53 din 07 martie 2016 a Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 septembrie 2018”, se afirmă în minuta sentinţei de la ÎCCJ.

Potrivit raportului ANI, în calitate de primar, Dănuţ Bârzan a emis la data de 7 februarie 2013 dispoziţia privind încadrarea soţiei sale pe perioadă determinată, pe postul de referent la Compartimentul Urbanism: cadastru, publicitate imobiliară şi fond funciar din cadrul Primăriei Comunei Lupşa, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. ”Mai mult, anterior emiterii dispoziţiei din data de 7 februarie 2013, Bârzan Dănuţ Vasile a semnat, în calitate de primar, mai multe documente ce au stat la baza concursului de ocupare a postului temporar vacant. Soţia persoanei evaluate a obţinut, începând cu data de 11 februarie 2013, venituri salariale în cuantum de 24.031 lei”, se mai susţine în document. Primarul a contestat raportul în decembrie 2015 la Curtea de Apel, iar în martie 2016 a fost pronunţată prima decizie, instanţa de fond respingând acţiunea acestuia. Bârzan a contestat hotărârea la Instanţa Supremă care a pronunţat sentinţa definitivă peste aproape doi ani şi jumătate, în data de 17 septembrie 2018.

”Instanţa reţine că în cauză este necontestat că reclamantul în calitatea de primar al comunei Lupşa, judeţul Alba a emis Dispoziţia nr.58/2013, fila 19, privind încadrarea soţiei sale în funcţia de referent în cadrul compartimentului urbanism cadastru şi publicitate imobiliară pe perioadă determinată până la întoarcerea titularului postului. Reclamantul susţine însă că nu s-a aflat în conflict de interese, întrucât nu a făcut parte din comisia de organizare a concursului şi nici din comisia de contestaţii, neavând nicio implicare în procedura de ocupare a postului de către soţia sa, iar Dispoziţia în cauză a fost emisă cu bună credinţă şi nu cu intenţie, fiind avizată de legalitate de secretarul unităţii administrativ - teritoriale şi de Instituţia Prefectului Alba. Curtea nu poate primi însă aceste apărări ale reclamantului, în raport de dispoziţiile deja menţionate, prevăzute de art.76 alin.1 din legea nr.161/2003 şi care interzic primarilor să emită în exercitarea funcţiei o dispoziţie care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.

Or, în speţă este evident că prin întocmirea Dispoziţiei nr. 58/2013 reclamantul a avut posibilitatea să anticipeze realizarea unui folos material pentru soţia sa, constând în veniturile salariale încasate de soţia acestuia pe parcursul exercitării funcţiei publice de referent. În raport de aceste considerente, nu are relevanţă în cauză împrejurarea că reclamantul nu s-a implicat în procedura de ocupare a postului şi nici faptul că actele legate de desfăşurarea concursului şi dispoziţia în cauză au fost avizate de secretarul unităţii şi de Instituţia Prefectului, întrucât aceste împrejurări nu sunt de natură să-l exonereze pe reclamant de încălcarea regimului juridic al conflictului de interese”, se afirmă în motivarea deciziei de la Curtea de Apel, menţinută la ÎCCJ. Primarul din Lupşa are şi un proces penal pentru infracţiunea de conflict de interese, aflat în procedură de judecată, pe fond, la Judecătoria Câmpeni.

În continuare, legislaţia prevede că prefectul ar urma să emită un ordin prin care să constate încetarea mandatului de primar, iar funcţia va fi preluată de viceprimar. La Lupşa este, însă, o situaţie mai specială. Viceprimarul actual, Radu Penciu, de la ALDE, se află în conflict de mai multă vreme cu primarul PSD şi majoritatea din Consiliul local. De altfel, a fost adoptată şi o hotărâre de demitere a viceprimarului, care nu a intrat în vigoare, fiind contestată în instanţă de Instituţia Prefectului.