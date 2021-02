Primarul din Alba Iulia la un an de la plecarea din PNL la USR: ”Nu regret nimic, a fost o decizie corectă”

La momentul respectiv, Gabriel Pleşa era viceprimar al municipiului Alba Iulia din partea PNL.

Pentru că partidul nu îl susţinea pentru a candida la funcţia de primar, Pleşa a decis să plece din PNL la USR. A devenit candidatul Alianţei USR PLUS la Primăria Alba Iulia şi a câştigat pe fondul greşelilor de campanie făcute de liberali, precum şi a modului de administrare autocratică a municipiului, în ultimii ani.

”Acum un an am deschis o nouă etapă din viaţa mea în ceea ce priveşte activitatea politică – am decis, alături de colegii Emil Popescu şi Adrian Simion, să mă alătur echipei USR Alba.

Şi chiar nu regret deloc. Pentru că, deşi nu a fost o decizie uşoară, timpul a arătat că a fost o decizie corectă. Tot ce s-a reuşit în 2020 se datorează acestei mişcări dramatice, dar inteligente.

Privind în urmă, realizez că, dincolo de muncă şi emoţii, rămân rezultatele. Şi pot spune cu bucurie că sunt într-o echipă care este nu doar frumoasă, ci şi eficientă. Am constatat cu bucurie că în USR opiniile chiar contează, că se poate discuta cu oricine, inclusiv cu preşedintele partidului, ori de câte ori vrei.

Iar colegii din USR sunt oameni harnici şi cu dorinţa de a schimba lucrurile în bine. Sigur că experienţa politică poate lipsi pe alocuri, dar nimeni nu s-a născut învăţat. Ne trebuie, cred, înţelepciune şi mai multă răbdare.Iar atâta vreme cât există dorinţă, se pot face multe!” a scris Pleşa, pe contul său de pe Facebook.