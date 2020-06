Primăria Sebeş cere limite inferioare la indicatorul formaldehidă în procedura privind actualizarea autorizaţiei de mediu pentru Kronochem

În 24 februarie 2020, la APM Alba a fost înregistrată solicitarea societăţii Kronochem pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu privind emisiile industriale si pentru conformare cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/2117 a Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile pentru producţia de compuşi chimici organici în cantităţi mari. Cu alte cuvinte, este vorba despre o obligaţie de aliniere la legislaţia europeană privind controlul calităţii aerului.

”Îi încurajăm pe toţi cei interesaţi să îşi exprime punctul de vedere, până la data limită de 10 iunie 2020, prin materiale transmise la adresa de e-mail a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba office@apmab.anpm.ro”, mai transmite Primăria Sebeş.

Cerinţele Primăriei Sebeş:

”Municipiul Sebeş cere respectarea BAT-ului, a celor mai bune tehnici referitoare la monitorizarea VLE (valori limită emisii), astfel încât în autorizaţia integrată de mediu să fie stabilită, la limita inferioară a intervalului, monitorizarea continuă la formaldehidă şi lunară la TCOV (compuşi organici volatili totali), alături de următoarele măsuri:

- limita la formaldehidă 2 mg/Nmc, cu monitorizare continuă, deşi SC Kronochem Sebeş SRL solicită 5 mg/Nmc;

- limita la TCOV 5 mg/Nmc, cu monitorizare lunară, frecvenţă de monitorizare stabilită prin AIM AB 9/2017, deşi SC Kronochem Sebeş SRL solicită 30 mg/Nmc şi frecvenţă de monitorizare anuală;

- finalizarea studiului de dispersie menţionat în cadrul programului de Monitorizare vegetaţie din zona RONPA 0019 RÂPA ROŞIE inclusă în Poligonul Vestic al Sitului ROSCI 0211 PODIŞUL SECAŞELOR şi implementarea concluziilor/măsurilor în cadrul AIM;

- monitorizarea trimestrială a emisiilor, acolo unde acestea se monitorizează anual (pag. 32 formular solicitare).

Cu toate că în cadrul comisiei de analiză tehnică, Municipiul Sebeş nu are rol decizional, ci doar rol consultativ, am solicitat să fie analizat, cu cea mai mare responsabilitate, punctul de vedere trimis, referitor la actualizarea autorizaţiei integrate de mediu a companiei Kronochem Sebeş SRL, ţinând cont de drepturile fundamentale ale cetăţenilor noştri, de numeroasele luări de poziţie cu caracter imperativ din spaţiul mass-media, precum şi pentru a ne conforma legislaţiei româneşti.

Municipiul Sebeş şi-a menţinut punctul de vedere în scris, în şedinţa din data de 05.05.2020, deoarece APM Alba a solicitat acest punct de vedere referitor la documentaţia depusă de SC Kronochem Sebes SRL, în vederea actualizării autorizaţiei integrate de mediu AB 9/2017 – termen 05.05.2020 (data de întrunire a comisiei de analiză internă), deoarece pe perioada stării de urgenţă, pe teritoriul României, nu s-au mai organizat şedinţele CAT, conform Decretelor nr.195/2020 şi nr. 240/2020”

Reamintim faptul că populaţia Sebeşului a participat la referendumul local iniţiat de Primăria Municipiului Sebeş, în anul 2018, prilej cu care peste 7.000 de cetăţeni au dorit achiziţionarea unui sistem automat pentru monitorizarea calităţii aerului, fapt care s-a şi concretizat în anul 2019.

Documentaţia este elaborată pentru instalaţia de producere a formaldehidei sub forma de soluţie 50% sau soluţie de răşină ureo-formaldehidică pre-condensată 85%, având o capacitate 60.000 to/an, exprimat 100%, alcătuită din 2 linii de fabricaţie identice ce au capacitatea de 30.000 to/an fiecare, ce pot funcţiona independent. Potrivit formularului de solicitare pentru actualizarea autorizaţiei integrate de mediu, producţia zilnică este de: 180 tone formadehidă, exprimat 100%, funcţionând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu; 296 tone răşină ureo-formaldehidică pre-condensată, exprimat 85%, funcţionând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu.

Potrivit documentului citat, în conditii de funcţionare normală, singura sursă de emisie în atmosferă este coşul de dispersie prin care se evacuează gazele reziduale ce ies din unitatea de epurare catalitică, care face parte integrantă din instalaţia de fabricare a formaldehidei şi are rolul de a reduce emisiile de produşi organici din gazul rezidual ieşit din coloanele de absorbţie, înainte de evacuarea în atmosferă. Evacuarea gazelor în atmosferă se realizează printr-un coş de dispersie cu diametrul de 700 mm şi înălţimea de 22 metri.