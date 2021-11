Prima tură pe tronsonul cu probleme din A10. Asociaţie: „Lotul 2 Sebeş-Turda, aproape de inaugurare” VIDEO

Reprezentanţii asociaţiei solicită CNAIR să rezolve rapid documentaţia necesară deschiderii traficului, susţinând că circulaţia ar putea fi deschisă „la finalul lunii noiembrie – cel mai târziu în primele zile din decembrie”.

„În sfârşit, la mai bine de 6 ani de la prima cupă de excavator, avem strat de uzură aşternut pe toţi cei 24,25 km din Autostrada A10 între Alba Iulia Nord şi Aiud. Vedeţi cu ochii voştri stadiul din această filmare de la bord de astăzi.

Grecii de la Aktor execută ultimele finisaje necesare deschiderii circulaţiei în siguranţă, lucru posibil la finalul lunii noiembrie, cel mai târziu în primele zile din decembrie, incluzând aici instalarea ultimelor parapete de protecţie, garduri, indicatoare dar şi procedurile birocratice.





Solicităm oficialilor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Poliţiei Rutiere şi antreprenorului să rezolve rapid documentaţia necesară deschiderii traficului, astfel încât şoferii să scape de coşmarul traversării oraşelor Teiuş şi Aiud, conectând Cluj-Napoca de Sebeş şi mai departe de Sibiu şi Deva, după atâta amar de vreme şi vieţi pierdute pe DN 1 şi DN 7”, au transmis reprezentanţii Pro Infrastructură.

Şi directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a susţinut, miercuri, că tronsonul va fi dat în trafic până la sfârşitul anului 2021.

”Deschiderea traficului rutier pe lotul 2 va face utilizabili încă 1,5 km până la nodul Alba Iulia (lot 1) şi cca 3 km până nodul Aiud (lot3). Vreau să reamintesc un aspect extrem de important, din punctul meu de vedere. În urmă cu o lună, când am preluat mandatul, proiectul lotului 2 al autostrăzii Sebeş - Turda, era considerat practic ratat, din cauza întârzierilor şi blocajelor. Astăzi putem să vorbim însă despre deschiderea în acest an a acestui lot. Autostrada Sebeş - Turda (A10) are o lungime de circa 70 km şi leagă autostrada A1 (Sebeş) cu autostrada Transilvania A3 (Turda)”, a declarat Cristian Pistol.

