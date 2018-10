Premiu prestigios pentru Sergiu Paşca, tânărul cercetător din Aiud plecat în SUA unde descifrează misterele creierului uman

Premiul primit de Sergiu Paşca este una dintre cele mai prestigioase distincţii pentru tinerii cercetători. Originar din Aiud şi educat în România, Sergiu Paşca a primit premiul pentru cercetările sale avansate în privinţa biologiei celulare a creierului uman. Sergiu Paşca are 37 de ani şi este unul dintre cei mai tineri profesori-cercetători de la Stanford. Deţine propriul laborator la Stanford şi, după numai 3 ani de activitate, a făcut deja o descoperire care poate schimba viitorul omenirii. Are o misiune clară - să descifreze tainele autismului. Primeşte fonduri generoase în fiecare an de la stat şi universitate, iar americanii au crezut de la început în descoperirera lui.

Paşca s-a specializat în cercetarea mecanismele moleculare şi celulare ale tulburărilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului. La 30 de ani, medicul originar din Aiud a primit premiul „Cel mai bun student român din străinătate“ la Gala Ligii Studenţilor Români din Străinătate. Tânărul studiază autismul de 10 ani, încă de când era student al Facultăţii de Medicină din Cluj-Napoca. Este, de asemenea, titular al mai multor articole ştiinţifice pe această temă în reviste internaţionale şi beneficiar al nu mai puţin de trei burse de studiu din străinătate.