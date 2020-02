Premieră în politică. Un politician USR cere scuze publice unui deputat de la PNL: „Am decis să îmi calc pe orgoliu şi mândrie“. Liberalul a dat „like“

Scandalul politic s-a derulat anul trecut între preşedintele USR Alba Beniamin Todosiu şi deputatul PNL, Florin Roman. Scandalul a avut loc în iulie 2019 şi a fost determinat de o declaraţie a liberalului Florin Roman potrivit căreia Dan Barna, preşedintele USR, s-ar fi îmbogăţit din contracte pe care le-a primit de la Guvernul PSD, în sumă de peste 600.000 de euro.

Ulterior, liderul USR Alba, Beniamin Todosiu, a simţit nevoia să îi ia apărarea lui Barna printr-o serie de acuzaţii la adresa lui Roman cu acelaşi subiect: contracte din bani publici pentru un liberal despre care i-ar fi apropiat deputatului. Între timp, persoana respectivă (Laurenţiu Blaga) a fost numită preşedinte la Agenţia Naţională de Cadastru.

Organizaţia judeţeană a USR a transmis şi un comunicat de presă în care îl acuza pe deputatul Florin Roman că a încasat sume mari de bani în urmă cu 12 ani, pe când deţinea mai multe funcţii în companii de stat şi consilii de administraţie. Reprezentanţii USR l-au numit pe Roman „fost sinecurist al statului român“ şi au trimis, totodată, presei fişa fiscală din 2007 a acestuia. Potrivit comunicatului USR Alba, deputatul Florin Roman ar fi încasat 15.000 de euro/lună din Consilii de Administraţie. De asemenea, aceştia spun că deputatul ”învârte mizerii fake news”. Florin Roman a răspuns că USR îl atacă în stilul în care a fost atacat şi în urmă cu 12 ani de către PSD.

Parlamentarul liberal a dat în judecată pe Todosiu şi organizaţia USR şi a solicitat daune de 50.000 de lei. Luni, 24 februarie 2020, Beniamin Todosiu a decis să îşi ceară scuze pe Facebook pentru a face pace cu deputatul de la PNL. ”(...) Am decis să îmi calc pe orgoliu şi mândrie, am pus mâna pe telefon şi l-am sunat pe Florin Roman, omul despre care cred ca ştiţi ca am avut un conflict şi am ajuns chiar în instanţă. Nu ştiu cum ar evolua acest proces, însă în ultima vreme, în întâlnirile cu oameni obişnuiţi, oameni ca VOI, am înţeles ca politica se face cu dezbaterea proiectelor serioase, nu prin certuri şi scandal.

Mi-am prezentat regretul acelor articole care au apărut, pentru ca nu am înţeles mai repede acest lucru şi l-am asigurat ca atât eu cât şi USR Alba vom duce o lupta politica corecta, cu fair play, promovând o dezbatere de idei, proiecte şi soluţii. Doar asa vom avea şansa să schimbam politica românească promovând principii şi atitudini sănătoase. Un astfel de gest este greu pentru orice om, cu atât mai mult pentru un om politic, dar dacă vrem cu adevărat o schimbare de aici ar trebui să incepem: să conştientizam cand greşim, să nu promovăm scandalul politic ci sa fim corecţi şi susţinători ai dialogului constructiv”, a scris preşeditele USR Alba. Florin Roman a dat ”like” postării lui Todosiu. Următorul termen al procesului este programat în 27 martie 2020.