VIDEO Poliţistul amendat de două ori pentru încălcarea legislaţiei rutiere. Cum a vrut să scape de amenzi

”Am format un filtru în zona localului P. şi s-a procedat la oprirea in trafic, pentru control a autoturismului cu condus de către B. V., care se deplasa dinspre oraşul Baia de Arieş spre oraşul Abrud. În urma solicitării documentelor personale şi ale autoturismului s-a constatat că permisul de conducere era expirat din data de 22.12.2019, iar la solicitarea de a prezenta dotările obligatorii ale autoturismului, respectiv triunghiurile reflectorizante, trusa medicală de prim ajutor şi stingătorul de incendiu, acesta a susţinut că nu le are in dotare, însă urmează să facă rost de acestea, mutându-le din alt autovehicul.





În această situaţie s-a procedat la sancţionarea contravenţională pentru faptele comise. Se menţionează şi elementele care au condus la sancţionarea contravenţională a petentului, prin raportare şi la calitatea de poliţist a conducătorului auto, dar şi a consecinţelor pe care le produc cele două încălcări constatate.





Petentul a avut un comportament neadecvat şi necivilizat pe parcursul controlului, a refuzat semnarea procesului verbal şi cu greu a putut fi oprit să nu se pună în mişcare până la identificarea unui martor asistent trecut în procesul verbal pentru a asista la refuzul de a semna actul întocmit”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Câmpeni, prin care a fost respinsă plângerea poliţistului sancţionat.

Agentul Vasile Barb a contestat decizia instanţei de fond, dar Tribunalul Alba, în 6 noiembrie 2020, a respins contestaţia acestuia. Între timp, poliţistul a fost sancţionat şi pe linie administrativă,