Planurile unei mici afaceri din Alba în domeniul pomiculturii: să devină prima fermă pomicolă certificată ecologic din România

Două dintre cele mai cunoscute localităţi pentru producţia de butaşi de trandafiri şi pomi fructiferi sunt zonele Ciumbrud şi Aiud din Alba. Aproape fiecare localnic de aici se ocupă cu creşterea pomilor fructiferi. Conform datelor statistice, pomicultorii din aceste zone asigură aproape 40% din materialul săditor folosit la nivel naţional.

„Dupa ce am lucrat o viaţă întreagă, pe un salariu mic, am decis alături cu soţia mea să începem o afacere pe cont propriu. Aşa am decis să ne axam în mod special pe butaşii de trandafiri, mai ales că zona noastră, Ciumbrud, e recunoscută pentru această activitate. Ne ocupam atât de trandafiri, precum şi de altoirea arbuştilor fructiferi”, a declarat Traian Mărginean, administratorul pepinierei ”Roza Mur”.

În 2018, reprezentanţii pepinierei au iniţiat un proiect din fonduri europene în valoare de 500.000 de euro bani care sunt investiţi în înfiinţarea în regim ecologic a patru hectare de pepinieră cu certificările albastru ecologic, precum şi în achiziţia de utilaje. Mica afacere din Alba produce peste 20 de soiuri de pomi şi trandafiri. Pepiniera deţine 9 ha în Ciumbrud, pe care se cultivă trandafiri şi pomi şi 3 ha în Ponor, în Munţii Apuseni, unde se cultivă fructe de pădure, în principal zmeur şi mur.

"Proiectul nostru propune nu doar înfiinţarea unor terenuri noi de cultură sau achiziţia de utilaje, ci şi informarea şi educarea clienţilor noştri cu privire la ce înseamnă materialul de plantare fructifer de calitate, certificat virus free şi ecologic, ce înseamnă material de plantare fructifer calitatea I sau calitatea II. Dorim să facem o serie de filmuleţe prin care să învăţăm oamenii cum să cumpere, ce să cumpere, când să cumpere sau să planteze, cum să întreţină ceea ce au achiziţionat, cum să facă tăierile, etc", spune Manuela Roşian, consultant de fonduri europene şi asociat în afacerea din Alba.

”Clientul trebuie să fie informat cu privire la ceea ce cumpără. El ar trebui să se uite la etichetele cele galbene sau albastre; albastrul arată categoria superioară, galbenul faptul că soiul este original, iar categoria lui biologică este inferioară celor cu eticheta albastră. Pomii cu etichetă albă sunt de evitat, ei nefiind certificaţi”, spune Traian Mărginean, proprietarul pepinierei din Ciumbrud. Certificarea ”albastru ecologic” înseamnă că întregul circuit al plantei este certificat, pornind de la materialul săditor şi până la produsul recoltat şi vândut pe piaţă.

Preţul de vânzare a pomilor fluctuează în funcţie de cerinţele pieţei. Un pom calitatea a doua se vinde cu 4-5 lei, iar cel de calitatea întâi cu minimum 8 lei, fără TVA. Procesul de producţie este, însă, unul lung, şi anume în anul 1 se plantează portaltoiul şi se altoieşte, iar anul 2 este pentru aclimatizare şi formarea coroanei. Acest termen lung pentru obţinerea unei culturi determină şi preţul final de vânzare.

