Peste 18.000 de voluntari din Alba, mobilizaţi să participe la iniţiativa ”World Cleanup Day” organizată de Let`s Do It, Romania!

Florin Râşteiu, coordonatorul judeţean al proiectului spune că, în aceasta perioadă, cei din Alba stâng şi fonduri pentru achiziţionarea materialelor necesare: saci, mănuşi si apă. Le-ar mai trebui până la ziua curăţeniei, încă 28.000 de lei. Pe 15 septembrie, se va face curăţenie în intreg judeţul, indeosebi in zonele vulnerabile. Iniţiativa de curăţenie îşi propune să mobilizeze toţi românii la cea mai ambiţioasă acţiune civică de până acum. La nivel internaţional, 150 de ţări se unesc în cea mai mare mişcare civică – World Cleanup Day. Obiectivul este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament faţă de resurse şi faţă de deşeurile generate. În România, Let`s Do It, Romania! îşi propune să mobilizeze 1 milion de voluntari. Înscrierea pentru Ziua de Curăţenie Naţională se face pe www.letsdoitromania.ro, iar cei înscrişi vor putea să-şi aleagă zonele pe care le curăţă prin intermediul aplicaţiei World Cleanup.

”Let`s Do It, Romania! este cunoscută în România ca fiind cea mai mare mişcare socială, cu peste 1 400 000 de voluntari mobilizaţi şi 18 000 de tone de deşeuri curăţate. Acest nou obiectiv îndrăzneţ de a strânge 1 milion de români pentru 15 septembrie înseamnă, pe de o parte, o şansă de a curăţa România, iar pe de altă parte, un pas important în coagularea unei comunităţi de români activi şi conectaţi, viziunea noastră încă din 2009. Noi credem mult în acest spirit de Doer, pe care îl promovăm de la prima acţiune - acţionează şi contribuie la rezolvarea problemelor care te deranjează, pentru că România ne priveşte pe toţi”, a declarat Ionuţ Iordăchescu, Project Manager.

Un număr de 50 de companii private sprijină iniţiativa. La nivelul societăţii civile, 56 de organizaţii neguvernamentale şi grupuri civice din România, reunind zeci de mii de copii, tineri şi adulţi implicaţi şi sute de mii de beneficiari şi-au asumat împreună susţinerea Zilei de Curăţenie Naţională, prin memorandumul semnat în luna iulie. „Să mobilizezi 1 milion de oameni, într-o singură zi, poate părea un obiectiv aproape imposibil, însă cei de la Let’s Do It, Romania! ne-au demonstrat, nu doar o dată, că au această capacitate, de a-i uni pe români pentru un scop nobil. Pentru Ministerul Mediului, marea acţiune de curăţenie din 15 septembrie reprezintă o oportunitate extraordinară de a amplifica, la nivel naţional, însemnătatea anului 2018, ca an de start pentru colectare selectivă, reciclare şi economie circulară! Haideţi să demonstrăm comunităţii internaţionale că România, la 100 de ani de la Marea Unire, are capacitatea să îşi mobilizeze cetăţenii pentru acest obiectiv important, care ne poate marca viitorul şi poate arăta lumii întregi în ce fel de ţară vrem să trăim”, a declarat Graţiela Gavrilescu, Ministrul Mediului.

Mişcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani şi numără astăzi 150 de ţări cu experienţă sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curăţenie Naţională în 2018.