O echipă mobilă a DSP Alba a vaccinat într-o oră 40 de persoane în satul Pianu de Sus FOTO

Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru SInea, miercuri, echipa mobilă a vaccinat, în mai puţin de două ore, 40 de persoane în Pianu de Sus. Echipa urmează să se deplaseze în Pianu de Jos pentru încă 50 de imunizări.

„Mulţumesc colegilor din echipa mobilă şi primarului comunei pentru organizarea impecabilă. Tot astăzi o altă echipă mobilă se va deplasa în comuna Lupşa.

Iată că se poate! Echipa mobila a vaccinat astăzi in nici 2 ore, 40 de persoane in Pianu de Sus şi urmează sa se deplaseze in Pianu de Jos pentru încă 50 de imunizări”, a spus Alexandru Sinea