„O să te aştept în poarta penitenciarului şi o să-ţi iau viaţa!“. Cum s-a ales un deţinut cu două noi condamnări deşi mai avea 20 de zile până la liberare

Ca urmare a celor două dosare pentru ultraj şi răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, deţinutul Iosif Marius (51 ani) a fost condamnat în iulie 2019 la 3 ani 2 luni şi 48 zile de închisoare.

Potrivit rechizitoriului, deţinutul a fost trimis în judecată, anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, constând în aceea că în timp ce se deplasa pe holul Secţiei nr. 3 din cadrul Penitenciarului Aiud iar apoi pe traseul dintre Secţia nr. 3 şi Secţia nr. 9 Infirmerie, a proferat injurii la adresa unui ofiţer de penitenciare, funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi l-a ameninţat în mod direct cu acte de violenţă prin proferarea următoarelor cuvinte: „Îţi arăt eu ţie, că te aştept în poartă că mai am 2 săptămâni!”, „Mai am puţine zile de executat şi o să te aştept la poartă şi o să-ţi arăt eu ţie ce se va întâmpla!”, „Când mă liberez, te aranjez eu!”, „Îţi iau eu zilele !”, „Mai am 20 de zile până mă liberez la termen şi nu aveţi ce să îmi faceţi! O să te aştept în poarta penitenciarului şi o să îţi iau viaţa!”, „Oricum, eu am spus că o să omor un miliţian şi cred că o să încep cu tine!”, precum şi „Oricum, o să aflu adresa părinţilor, că acolo te doare cel mai tare, şi o să le fac rău!”. Pentru infracţiunea de ultraj la adresa supraveghetorului, bărbatul a primit 2 ani şi 1 lună după gratii, contopită cu cea primită în noul dosar.

Ulterior, în incinta Penitenciarului, respectiv înainte să ajungă în sala de judecată a Judecătoriei Aiud, unde se judeca cauza de ultraj, l-a ameninţat pe un alt deţinut care urma să facă declaraţii împotriva sa la proces: ”Te rezolv eu când ies din puşcărie că oricum şi eu locuiesc în Hunedoara, chiar dacă stau şi 20 de ani!”, ”Mă, ..., vezi că o să te omor, că tu nu ştii cine sunt eu, că ştiu că stai aproape de mine în Deva şi am eu grijă şi de familia ta!”, ”Te rezolv eu când ies din puşcărie”. În aceeaşi zi, cu ocazia desfăşurării şedinţei de judecată în dosarul penal, în timpul audierii în calitate de martor a deţinutului ameninţat, I. Marius a continuat să vorbească neîntrebat şi a proferat ameninţări la adresa persoanei vătămate spunând următoarele: ”Îmi voi rezolva problemele şi de aştept 20 de ani pentru că el e din oraş cu mine!”, precum şi „O să-mi rezolv problemele cu martorul pentru că acesta minte!”.

”Mai mult, inculpatul a intervenit în mai multe rânduri peste persoana vătămată care dădea în instanţă declaraţia în calitate de martor cu scopul de a o intimida pe persoana vătămată şi a o determina să nu mai dea declaraţii. Persoana vătămată a declarat că nu se teme de inculpat însă se teme pentru familia sa care este acasă. Persoana vătămată precizează că prin aceste ameninţări inculpatul nu a încercat să o determine să-şi schimbe declaraţiile ci aceste ameninţări au fost proferate la adresa sa pentru declaraţiile defavorabile date până la acel moment”, se precizează în conţinutul deciziei prin care deţinutul a fost condamnat la 3 ani 2 luni şi 48 zile de închisoare.

