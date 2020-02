Noul arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia despre cazul Ditrău: „Nu am acum o părere. E obligaţia mea să vorbesc cu cei implicaţi“

Arhiepiscopul a spus că nu poate avea, deocamdată, o părere cu privire la situaţia de la Ditrău, dar a completat că va vorbi cu cei implicaţi şi va merge în localitatea din judeţul Harghita. Preotul romano-catolic din Ditrău este considerat responsabil în mare parte de protestul iniţiat de comunitatea locală cu privire la angajarea a trei cetăţeni din Sri Lanka la o brutărie din localitate.





”Eu nu pot să am deocamdată o părere pentru că nu am avut contact direct cu cei care sunt implicaţi. Până acum pot să vă spun ce am auzit din presă şi să comentez, dar nu cred că este o interpretare corectă”, a spus arhiepiscopul Kovacs Gergely.







El a adăugat că, potrivit dreptului canonic, nici nu ar fi putut să îşi exprime opinia până la consacrarea ca arhiepiscop. „Acum (după consacrare – n.r.), e şi obligaţia mea, dar, mai înainte, trebuie să vorbesc cu cei implicaţi. Şi când, chiar de la izvor, am informaţiile, sper, corecte, după aceea am să încerc să spun şi eu care este părerea mea. Deocamdată, nu pot să spun”, a precizat Kovacs Gergely.





Întrebat de jurnalişti dacă ia în calcul să se deplaseze la Ditrău, arhiepiscopul a explicat că, mai întâi, va trebui să se întoarcă la Roma, acolo unde a lucrat în ultimii 22 de ani, şi unde are câteva întâlniri stabilite, urmând ca, de-abia apoi, să meargă în comuna din judeţul Harghita. Arhiepiscopul a adăugat că va avea o întâlnire şi cu vicarul parohial din Ditrău, despre care a explicat că este hitoronit de doar doi ani şi nu este încă un paroh cu experienţă.

Angajarea a doi muncitori sri-lankezi la brutăria din Ditrău, cea mai mare din zona Gheorgheni, a stârnit nemulţumirea unei părţi a locuitorilor, care au spus că le e teamă că în comună vor veni mulţi migranţi, care să le impună propria cultură şi să le pună în pericol siguranţa. Doi proprietari de locuinţe unde au fost cazaţi muncitorii sri-lankezi au primit ameninţări de la localnici, astfel încât patronii fabricii de pâine au decis să îi mute pe aceştia la Gheorgheni.

Situaţia în comună a devenit tensionată, iar pe 29 ianuarie, aproximativ 200 de localnici, în frunte cu preotul capelan romano-catolic, Bíró Károly, s-au adunat pentru a cere, în şedinţa Consiliului Local, discutarea acestei probleme. Întrucât chestiunea nu era pe ordinea de zi, iar sala de şedinţe era neîncăpătoare, s-a luat decizia să se ia în discuţie aceste nemulţumiri la o adunare populară. Ulterior, în cadrul forumului, oamenii au spus că, de fapt, sunt nemulţumiţi pe patronul brutăriei, pentru că nu oferă condiţii corespunzătoare de muncă, nu acordă salarii decente şi se poartă urât cu angajaţii.

Cazul a ajuns în atenţia IPJ Harghita, care a deschis un dosar penal in rem pentru infracţiunile de incitare la ură sau discriminare, dar şi a Avocatului Poporului şi a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.





Noul arhiepiscop romano-catolic Gergely Kovacs, a fost consacrat şi înscăunat sâmbătă, 22 februarie, în cadrul unei ceremonii ce are loc la Catedrala Sfântul Mihail din Cetatea Alba Iulia Mii de credincioşi au sosit din toată ţara în Cetatea Alba Carolina pentru a lua parte la eveniment. La eveniment au participat peste 40 de episcopi, reprezentanţi ai Sfântului Scaun şi ai Bisericilor istorice din Transilvania, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, diplomaţi, politicieni, reprezentanţi ai consiliilor locale şi judeţene, ai universităţilor şi academiilor din ţară şi străinătate, dar şi preoţi parohi şi mii de credincioşi. Au sosit la Alba Iulia un număr mare de oficialităţi civile și ecleziastice, în semn de consideraţie și respect, atât pentru arhiepiscop cât și pentru arhidieceza milenară.