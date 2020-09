Muzeul Copilului de la Alba Iulia, proiect unic în România, realizat din fonduri europene. Licitaţia pentru contractarea lucrărilor, demarată

Muzeul va fi unul inedit la nivel naţional, cu dotări pentru joacă, dar şi pentru învăţare. Clădirea va fi construită în cartierul Tolstoi, pe strada Marcus Aurelius din Alba Iulia.





Valoarea totală estimată a proiectului este de: 9.210.903 de lei, fără TVA. Banii vor proveni în majoritate din fonduri europene.

O licitaţie pentru contractarea lucrărilor a fost lansată joi, 24 septembrie 2020, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.





Potrivit studiului de fezabilitate, „Complexul multifuncţional” va fi un loc de joacă interactiv, adresat în principal copiilor, fiind în acelaşi timp un loc în care şi adulţii pot interacţiona cu exponatele şi pot participa la activităţile oferite în acest centru.

Prin proiect se propune executarea unei construcţii cu regim de înălţime D+P+E, amplasată în limita de proprietate a beneficiarului cu suprafaţa construită de 1.191 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.418,87 mp.

Construcţia va avea următoarele funcţiuni: Demisol – grupuri sanitare, ateliere, spaţii de depozitare, oficiu; Parter – foaier, sală de spectacole, spaţiu expoziţional, depozit, modul comercial (cafenea/ magazin), ateliere creative, terasă exterioară; Etaj – ateliere, mediateca, zonă expoziţională temporară

Primul contact cu clădirea va fi asigurat de o grădină verticală poziţionată în zona accesului, a cărei geometrie conduce vizitatorul spre foierul dezvoltat pe două nivele (parter şi etaj 1). De aici se va realiza distribuţia vizitatorilor înspre zone diferite, delimitate prin mobilier şi partiţii uşoare mobile. Astfel, parterul adăposteşte zona de expoziţii temporare şi permanente, zona de ateliere creative, zona de cafenea şi spaţiu comercial tematic, zona sălii auditoriu, în care se pot desfăşura activităţi cu un public numeros şi accesul spre celelalte nivele.

”Dacă spaţiile de la nivelul parterului descriu un parcurs dinamic, astfel încât atenţia şi curiozitatea să fie stimulate în permanenţă, la etajul 1, se propune gruparea unui număr redus de funcţiuni (expoziţie temporară, ateliere creative şi centru de documentare/mediatecă), pentru a crea un cadru mai intim, propice relaxării şi contemplării. La asigurarea acestor condiţii participă o serie de factori ca înălţimea la care se dezvoltă etajul, care deschide privirea spre un orizont extins, curtea de lumină din zona accesului vertical, care, cu ajutorul luminii zenitale, crează un punct de reper uşor de identificat şi acoperişul înierbat, populat cu vegetaţie autohtonă de talie mică şi mare, unde se încurajează apropierea de natură şi toate beneficiile acesteia”, se precizează în caietul de sarcini.





”Întreaga clădire se va concepe în jurul ideii de explorare, experimentare, creativitate şi stimulare a simţurilor, astfel că s-au propus o serie de elemente care să augmenteze spiritul ludic al obiectivului. Se vor crea diferite ateliere creative destinate ştiinţei, care vor beneficia de multiple dotări, care să deservească nevoile beneficiarilor de orice vârstă şi categorie, acestea fiind de ultimă generaţie, parte din următoarele categorii: monitoare LCD, video-proiectoare, panouri inteligente, senzori inteligenţi, ochelari VR, aparaturi pentru diferite activităţi de tip IT etc”, susţin iniţiatorii proiectului. Vor exista şi alte facilităţi pentru un adevărat ”laborator de ştiinţă” pentru activităţi ca: experimente, observaţii ştiinţifice, crearea diverselor machete şi mici construcţii cu rol educativ, etc. Totodată se vor crea diferite ateliere de muzică, de gătit, de pictură şi ceramică etc.



Accesul principal se va face pe strada Septimius Severus, pe latura de Vest a centrului, iar cel secundar pe latura Nordică a centrului multifunctional propus. Se va amenaja o suprafaţă dalată cu dale de beton prefabricate, pentru trafic uşor (pietonal), în suprafaţă de de 227,77 mp, incluzând şi terasa amenajată pentru cafeneaua/magazin prevăzută la parterul clădirii. Nu se vor amenaja parcări suplimentare faţă de cele existente în zonă (stadion şi baza agrement).

În incinta, local, se vor amenaja zone plantate cu flori ornament (trandafiri şi alte flori de sezon) în conlucrare cu arbuşti de coroană şi talie mică şi medie. Intercalat acestora va rămâne zona verde (gazon). Suprafaţa acestor amenajări va fi de aproximativ 700 mp.