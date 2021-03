Motivul neaşteptat pentru care fabrica Holzindustrie din Sebeş a scăpat de o amendă în valoare de 10.000 de lei

Angajatul de la Garda Forestieră care a constatat sancţiunea a uitat să treacă în procesul verbal actul normativ în baza căruia a aplicat amenda.

Potrivit procesului verbal de sancţionare, în perioada 13.07.2018 – 11.01.2019, Holzindustrie Schweighofer a primit şi depozitat volumul de 753,118 mc lemn rotund răşinoase fără documente de provenienţă legală.





Ca măsură suplimentară, prin acelaşi proces verbal, s-a dispus confiscarea materialului lemnos - lemn rotund ruşinoase şi predarea în custodia unui depozit din cadrul Ocolului Silvic Alba Iulia. La acţiunea de control au participat reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Cluj şi ai IPJ Alba.

Reprezentanţii companiei austriece au contestat procesul verbal încheiat în 11 ianuarie 2019, susţinând că acesta nu este valabil. În primul rând se afirmă că a fost încheiat pentru o faptă care nu a fost constatată în mod direct de către agenţii constatatori şi care nu există.

”(...) Agentul constatator a apreciat că materialul lemnos nu are documente justificative doar pentru că sistemul subscrisei de măsurare a determinat o altă cantitate faţă de cea primită de la furnizori, fiind depozitat separat. Nu ne însuşim valorile întrucât organele de control nu au prezentat dovada ca instrumentele de măsurare folosite sunt omologate, calibrate şi verificate metrologic, aspecte care pot atrage erori. Pe de altă parte, la efectuarea măsurătorilor de către agenţii constatatori nu s-a avut in vedere faptul că materialul lemnos a fost depozitat in aer liber, supus intemperiilor astfel încât acesta a putut prezenta modificări care să atragă diferite măsurători. De asemenea, cu ocazia acestei inventarieri nu s-a ţinut cont de standardele aplicabile prin faptul că sortimentele de lemn rotund au o lungime nominală şi o supraprelungire (adaos de prelucrare) aspect ce face ca la repetarea măsurătorilor aceste volume să nu fie certe”, au precizat cei de la compania privată în plângere.

Un alt motiv invocat a fost faptul că materialul lemnos confiscat nu se află în proprietatea HS Timber Productions SRL si nici nu a fost depozitat de către aceasta, nefiind niciodată recepţionat de către societate si nici a fost însuşit, iar ”depozitarea temporară pe suprafaţa de teren nu echivalează cu o reală deţinere a materialului lemnos”.

Ce spune Garda Forestieră şi decizia instanţei

Garda Forestieră Cluj a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal de sancţionare. ”Deşi petenta (HS Timber) susţine că fapta nu există, arătând că nu a primit în patrimoniul societăţii diferenţele de material lemnos rezultate între cele două măsurători şi că nu a «depozitat» aceste diferenţe, ci le-a pus la dispoziţia autorităţilor în vederea obţinerii unei soluţii legale, nu este adevărat.

Aceste susţineri ale petentei sunt contrazise de faptul că materialul lemnos în cauză a fost găsit de către agenţii constatatori în incinta depozitului petentei. Accesul la depozitul petentei şi pe terenul proprietatea acesteia, este permis doar după prealabile verificări. Deci, precizează că nu înţelege cum ar fi putut ca materialul lemnos să ajungă în depozitul petentei fără acordul şi fără permisiunea acesteia. Singura soluţia legală pe care puteau să o aplice agenţii constatatori este cea pe care au aplicat-o, de sancţionare contravenţională a petentei”, au răspuns cei de la Garda Forestieră.

Motivarea instanţei în ceea ce priveşte hotărârea pronunţată este foarte scurtă şi se referă concret la o scăpare uriaşă a agentului constatator care a întocmit procesul verbal de sancţionare.





„Verificând legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, instanţa reţine că acesta nu a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente. Astfel, printre menţiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă orice proces-verbal de contravenţie, conform art.16 alin.1 din OG nr.2/ 2001, se numără şi indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, precum şi descrierea faptei contravenţionale, cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

În cauza de faţă, instanţa constată că în procesul-verbal nu este precizat actul normativ care prevede şi sancţionează fapta contravenţională reţinută în sarcina petentei. Or, într-o astfel de situaţie, instanţa se află în imposibilitate de a verifica dacă într-adevăr petenta se face vinovată de săvârşirea unei fapte contravenţionale. Pe de altă parte, prin această lipsă a procesului-verbal de contravenţie se cauzează, fără dubii, un prejudiciu petentei, care nu este în măsură a face dovada contrară în condiţiile în care lipseşte indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia”, astfel a motivat magistratul de la Jduecătoria Sebeş decizia din 26 ianuarie 2021.





Garda Forestieră Cluj a formulat apel.

